ABD’de inşa edilen müzede Ermeni Soykırımı anlatılacak

ABD, Kaliforniya, Glendale’in kalbindeki Ermeni-Amerikan Müzesi’nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Ermeni-Amerikan Müzesi Başkan Perch Karapetyan, müzede diaspora da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda Ermenilerin tarihini, kültürünü ve başarılarını sunulacak.

“Müzenin Ermeni halkının tarihine, kültürüne ve diasporasına adanmış bir ana sergisi olmalı. Ermeni Soykırımı öncesi ve sonrasında yaşananları sunacağız. Diaspora Ermenileri ayrı bir bileşen olacak. Amerikalı-Ermenilere de atıfta bulunulacak. Ermenilerin ABD’nin farklı alanlarındaki başarılarını ve yatırımlarını anlatacağız, “dedi.

Dans etkinlikleri, tiyatro gösterileri, kitap sunumları, Ermenice dil kursları düzenlenmesi planlanmaktadır. Ermeni mutfağı müzede ayrı bir bileşen olacak.

Karapetyan “Ermeni-Amerikan Müzesi, Ermeni kimliğini tamamlayan bir merkez, kültürel işbirliğinde güçlü bir bağ olacaktır.” dile getirdi.

Perch Karapetyan’a göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Ermeni gençliği ile Ermenistan arasında bir bağlantı olacak.” İnşa eden, kültürü gelişmiş, hala söyleyecek sözü olan bir milletiz” dedi.

Müze 2024 yazında kapılarını açacak.

Ermenistan Kamu Radyosu