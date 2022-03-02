Yönetmen Musa Kaplan’ın ‘Moris Gabbay’ belgeselinin galası yapıldı

Yönetmenliğini Musa Kaplan’ın üstlendiği “Moris Gabbay’la Bir Asra Yolculuk” adlı filmin galası önceki akşam yapıldı. Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen galaya Moris Gabbay, Mazlum Çimen ve gazetemiz yazarlarından Şükran Soner ile Ali Sirmen de katıldı.

Emel Seçen

Bugün tam yüz yaşında olan Moris Gabbay, kendisini Büyük Taaruz’dan tam altı buçuk ay önce doğduğu için Cumhuriyet çocuğuyum, diyor.

Cumhuriyet devrimlerinin hepsini görmüş, yaşamış. Yaşamakla kalmamış, Kurtuluş Savaşının önemli görevlerinde bulunmuş kişiler, tarih öğretmeni olmuş. Cumhuriyet gazetesinde, dil devrimi sonrası çift taraflı, eski Türkçe ve yeni Türkçe haberleri, altı eylül olaylarını, polis olmak isterken, Sen Yahudisin tramvayda, 2. sınıf bile gidemezsin denmiş. İşi prosedürlerden dolayı batmış, patronken işçi olmuş.

Sabahın beşinde, Atatürk’ün naaşını görmek için yollara düşüp beş saat gelişini gözyaşları içinde bekleyenlerden. Mehmet Ali Bayar’ın vesilesi ile TİP üyesi olması, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, kurucularından ve yönetim kurulu’nda, yıllardır sayman. Sadece Türkiye hudutları değil Birleşmiş Milletler, adına Uluslararası Gıda Örgütü’nde çalışmış, Afrika’ya kadar uzanmış.

Ama hepsinden önemlisi Nâzım Hikmet’in Bursa Cezaevi’nde iken kumaş dokuyup sattığı, para ile eşine, Kemal Tahir’e para yolladığı dönemlerin baş mimarı. Çünkü henüz Robert Kolej’de, aracı olan yakın arkadaşı sayesinde, Kapalıçarşı’da bu ürünleri satmış.

BİR ASRA YOLCULUK

27 Şubat 1922’de doğan Gabbay’ın, hayatı yedi yaşında babasının kütüphanesinde gördüğü Nâzım Hikmet’in “Irkçılık” eseri üzerine şekillenir. “Ne yaparsanız yapın, en iyisini yapın” öğüdünü veren çınarın, bu yaşa kadar hayatına girenler ve kattıklarının belgeselini, Deniz Gezmiş, Devrim Yolcuları’nın yönetmeni Musa Kaplan çekti. Ve Deniz Gezmiş’in doğum gününde galası yapıldı. Nâzım Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu, 68’liler Vakfı, Cumhuriyet gazetesinden Şükran Soner, Ali Sirmen, KASDER Başkanı Coşkun Özdemir, Âşık Sinem Bacı gibi çok değerli insanları bir araya getiren gecede, belgesel sonrası plaket sunumu ile program son buldu.

Cumhuriyet Gazetesi