TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Samsun’da gençlerle buluştu:

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, gençlerin her alanda kültürüne ve değerlerine sahip çıkması gerektiğini söyledi. Bilal Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen “Gençlik Buluşması”nda yaptığı konuşmada, bin yıl önce yurt edinilen Anadolu’yu 100 yıl önce işgal etmeye çalışan ülkelerin hala bu emellerinin bulunduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti. Vatanı vatan tutmanın değerleri kaybetmemeye bağlı olduğuna işaret eden Erdoğan, “Nedir onlar? Savaşlardan önce gelen Alperenlerin buraya ektiği tohumlar, mayaladığı maya var ya, o mayadan uzaklaşırsan o zaman aslında işgale açık hale gelmiş oluyorsun. Orayı vatan yapan değerler erozyona uğrarsa orası artık senin vatanın olmamaya doğru ilerliyor demektir.” ifadesini kullandı. Düşmanın meydanlarda kazanamadığı savaşı kültürel olarak kazanabilmek için mücadele verdiğini dile getiren Erdoğan, Türkiye’de bazı aydınların uzun süredir Batı’ya hizmet ettiğini söyledi. “Türklerin bir şey yapamayacağı, Batı’nın yapabileceği” yönünde aydınların toplumu şekillendirdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz onların kapı kulu olursak gelişebiliriz, biz ancak onları taklit edersek bir şeye benzeyebiliriz’… Aydınlık olur mu böyle gençler? Dersinize giren öğretmeniniz size, ‘Çocuklar biz yapamayız ancak Batı yapabilir. Çocuklar biz ancak onlara özenirsek, onları taklit edersek bir yerlere gelebiliriz’ derse siz buna inanır mısınız? 100 yıl bunları söylediler çocuklara. Daha Cumhuriyetin ilk yıllarında, hatta Osmanlı’nın son yıllarında sınıfta öğretmenler çocuklara bunları aşıladı. Maalesef bugün dahi aydın geçinen bir kesimimiz hala aynı kafada.” Bilal Erdoğan, gençlerin bunlara inanmadıklarını yaşayışları ve kariyer kararlarını verirken göstermesi gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben güçlü Türkiye’ye inanıyorum. Ben Türkiye’nin kendi kimliğini ihya ederek, kendi kültürünü yaşayarak, kendi inancını kuşanarak da güçlü bir ülke olabileceğine inanıyorum’. O zaman bunu hayatımızın her alanına yaymamız lazım. Gençlerin her alanda kültürüne ve değerlerine sahip çıkması gerekir. Starbucks’a gittiğin zaman Türk kahvesi söyleyeceksin mesela. Tamam, ben sana, ‘Starbucks’a gitme’ demiyorum. Sana latte içme demiyorum ama Türk kahvesine burun büküyorsan, onu biraz geçmişin bir şeyi olarak görüyorsan olmaz. Gıdadan örnek vermeyi seviyorum. Hamburgeri yiyeceksin ama benim Bafra pidemi ihmal etmeyeceksin. Veyahut elin gavuru bana hamburgerini 30 yıldır satarken ben de ona Bafra’mın pidesini nasıl satarımın hesabını yapacağım.” Konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye’nin internet hızının artırılması yönündeki çalışmalarla ilgili sorusunu, “İtalya’da 4-5 sene yaşadım. İtalya’daki internet tecrübem Türkiye’den kötü olmuştur. Amerika’da yerine göre iyi olan, kötü olan oldu. Aslında bununla ilgili altyapıda çok iyi durumdayız. Avrupa’da, Amerika’da her şeyin buradan daha iyi olduğunu sanmayın.” şeklinde cevapladı. Erdoğan, gençlerin isteği üzerine Abdurrahim Karakoç’un şiirinden bestelenen “Kardan Aydınlık” şarkısının bir bölümünü de seslendirdi. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu’nun da kısa bir konuşma yaptığı programa Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Demir ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Sabah Gazetesi