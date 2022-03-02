Rus şirketleri Ermenistan’da

Bazı Rus şirketleri işlerini Ermenistan’da düzenleyebilir

Rusya’da işlerini organize etmekte sorun yaşayan bazı küçük Rus şirketleri, şeffaf finansal sistemi ile Ermenistan’ın bir AEB ülkesi olmasından faydalanabilir.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hovhannes Khaçatryan, Devlet Televizyonu’na verdiği röportajda, Ermenistan’ın Batılı yapılar ile Rusya arasında arabulucu rolü üstlenip üstlenemeyeceği sorusunu cevapladı.

“Ermeni ve Rus mali sistemleri ile üçüncü ülkeler arasındaki işbirliği her zaman olmuştur.

Şu anda daha aktif hale gelmeleri mümkündür”,- dedi Khaçatryan.

Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlara da değinen Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Rus şirketlerine uygulanan yaptırımların, Ermeni şirketlerini etkilemesinin şart olmadığını kaydetti.

“Ermenistan’dan herhangi bir sermaye çıkışı görmüyoruz, bir anlamda tam tersi bekleniyor, bazı fonların Ermenistan’a veya AEB ülkelerine aktarılması beklenebilir.

Bu anlamda finansal akışlar dengelenebilir. Uluslararası piyasalarda köklü değişiklikler yapmamıza gerek yok”,- dedi Khaçatryan.

Khaçatryan’a göre, rublenin devalüasyonu genel olarak enflasyonist bir fenomendir, ancak Ermenistan’a yapılan ithalat açısından ruble cinsinden bazı malların fiyatları düşecektir.

Ermenistan Kamu Radyosu