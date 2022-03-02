Moskova, Ermeni silahlı kuvvetlerini silahlandırmakla daha da ilgilenmeli

Ukrayna’daki askeri operasyonlarına paralel olarak, kolektif Batı, Rusya’ya karşı fiilen yaygın bir ekonomik savaş başlattı. İran uzmanı Vardan Voskanyan bunu Telegram’da yazdı.

Voskanyan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bu durumda AB yetkilileri, Rus gazı pahasına Azerbaycan ve Cezayir’den enerji ithalatını artırmaya çalışacaklarını düzenli olarak belirtiyorlar ve Bakü’deki diktatörlük rejimi bu konuda Moskova’nın rakiplerine katılmaktan çekinmiyor gibi görünüyor.

Rusya’nın Cezayir’i etkilemek için herhangi bir etkili kaldıracı yoksa, coğrafi konumumuz ve diğer araçlar göz önüne alındığında, diktatör Bakü rejimi için müttefik Ermenistan ve Artsakh cumhuriyetleri, Güney Kafkasya bölgesi’nde diktatör Bakü’nün Rus karşıtı isteklerine karşı bir siper olabilir.

Bu nedenle, tüm bunları dikkate alarak, Moskova’nın yalnızca Ermeni silahlı kuvvetlerini silahlandırmak ve modernize etmekle değil, aynı zamanda Artsakh’tan işgal edilen toprakların işgalden arındırılması, Azerbaycan’dan arındırılması olasılıklarını da göz önünde bulundurması gerektiğini düşünüyorum.”

ERMENİ HABER AJANSI