Merhum Aram Markaroğlu’nun cenaze töreni hakkında bilgilendirme￼

Vefatını üzüntüyle öğrendiğimiz Kulübümüzün 4635 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi ve bir dönem Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de ve Fenerbahçe Futbol Akademimizin yönetiminde görev almış olan Aram Markaroğlu için ilk tören, 5 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde düzenlenecektir.

Ardından merhum Markaroğlu için aynı gün saat 15.00’te Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde cenaze töreni gerçekleştirilecek ve cenazesi Balıklı Ermeni Mezarlığı’na defnedilecektir.

Acı kaybımız merhum Aram Markaroğlu’nun ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı diliyor, taziyelerimizi sunuyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

https://www.fenerbahce.org/haberler/kulup/2022/2/merhum-aram-markaroglu-nun-cenaze-toreni-hakkinda-bilgilendirme