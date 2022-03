Hollywood yıldızı, Scientology tarikatını “para dilenmek için Ukrayna savaşını kullanmakla” suçladı

Avrupa merkezli bir Scientology örgütünün Ukrayna istilasını kullanarak destekçilerinden para istediği iddia ediliyor

Samuel Webb

Scientology’nin sert eleştirmenlerinden biri haline gelen bir Hollywood yıldızı tarikatın Ukrayna’nın istilasını destekçilerden para istemek için kullandığını söylüyor.

King of Queens oyuncusu Leah Remini, eskiden müridi olduğu Scientology’den 2013’te ayrıldı ve şimdi tarikatın faaliyetlerini ifşa ediyor. Remini, Kopenhag’daki Scientology merkezi AOSH EU tarafından gönderildiği iddia edilen bir e-postanın ekran görüntüsünü Twitter’da paylaştı. E-postada tarikatın kurucusu L. Ron Hubbard’ın (LRH) kitaplarının Ukrayna’daki kütüphanelere gönderilmesi için takipçilerden 150 euro isteniyor.

Leah Remini: Scientology and the Aftermath (Leah Remini: Scientology ve Sonrası) adlı belgesel dizisiyle Emmy Ödülü kazanan podcast sunucusu, Twitter’da şu ifadeleri kullandı:

*Yani Scientology’nin ‘insani yardım ekibi’ sıkı çalışıyor.

*Ukraynalıların şu anda Scientology kitaplarına ihtiyaç duyduğunu düşünüyorlar. Hayır, mankafalar, sizin kitaplarınıza ihtiyaçları yok. Yaşam savaşı veriyorlar!

*Neden tarikatınızın müritlerinden Ukraynalılara yardımcı olacak gerçek insani yardım çabalarının bağlantılarını göndermesini istemiyorsunuz?

*Ah, doğru…kitap satışları Scientology’ye fayda sağlıyor ve önemli olan tek şey bu… David Miscavige için para. Siz sadece hasta pisliklersiniz, @Scientology.

David Miscavige, Scientology Kilisesi’nin lideri ve tarikatın “papası” olarak tanımlanıyor. Miscavige ve Scientology, destekçileri para için dolandırmak ve müritleri sevdiklerinden ayırmanın yanı sıra gazetecileri ve eleştirmenleri taciz ve tehdit etmekle suçlanıyor.

1. So the “humanitarians” of Scientology are hard at work.

They think that Ukrainians need Scientology books at this time.

No, dickheads, they don’t need your books. They are fighting for their lives! https://t.co/GveqkCEOA9

— Leah Remini (@LeahRemini) February 27, 2022