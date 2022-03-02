Çevrimiçi Panel: Yeditepe Kimlik ve Kültür Söyleşileri￼

Avlaremoz yazarlarından Dr. Süheyla Yıldız, Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Lalehan Öcal ve Galatasaray Üniversitesiöğretim görevlisi Dr. Hakan Yücel ile Kimlik ve Kültür Söyleşileri’nde bir araya geliyor.

3 Mart Perşembe akşamı 20:00’da Google meet üzerinden gerçekleşecek etkinliğin konusu ‘Antisemitizm, Varlık Vergisi, 6-7 Eylül Olayları ve Sinemadaki Temsili.’ Paneli Yeditepe Üniversitesi’nin Sosyoloji Topluluğu ve Sinema Kulübü beraber düzenliyor.

Etkinliğe bu linkten katılabilirsiniz: https://meet.google.com/kwt-oepg-qrr

https://www.avlaremoz.com/2022/03/02/cevrimici-panel-yeditepe-kimlik-ve-kultur-soylesileri/