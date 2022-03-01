Paşinyan ile Macron Karabağ’ı görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı.

Ermenistan Başbakanlığı’ndan Armenpress’e verilen bilgiye göre muhataplar, Paris’te düzenlenecek olan Ermeni-Fransız işbirliği forumu ile ilgili konulara ve ilerideki görüşmelerine değindiler.

Telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ etrafındaki durum ve Güney Kafkasya bölgesinde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi konusu de ele alındı. Uluslararası arenada yaşanan süreçler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ermenistan Kamu Radyosu