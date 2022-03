Levon Bağış ile Argos in Cappadocia’nın Büyülü Atmosferine Keyifli Yolculuk…

Benzersiz coğrafyası ile Kapadokya’nın tüm güzelliklerini yansıtan ve içinden köy geçen otel olarak hafızalara kazınan Argos in Cappadocia, büyülü atmosferi, muhteşem manzarası ve ayrıcalıklı hizmeti ile unutulmaz anıların buluşma noktası olmaya devam ediyor. Argos in Cappadocia tüm misafirlerini Kış Köşesi Premium Seçkiler etkinlikleri kapsamında unutamayacakları bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Levon Bağış’ın keyifli anlatımı ile 4-6 Mart tarihlerinde gerçekleşecek bu yolculukta siz de şimdiden yerinizi ayırtın.



Dünyanın en ilginç ve benzersiz doğal güzelliklerine sahip Kapadokya’nın en yüksek yerleşimlerinden biri olan Uçhisar’da yer alan Argos in Cappadocia, Güvercinlik Vadisi ve Erciyes Dağı’nı karşıdan gören eşsiz manzarasında misafirlerini ağırlıyor. Hem tarihi ve kültürel gezi sevenlerin, hem romantik bir tatil mekânı arayanların, hem damak zevkine düşkün olanların, hem de keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyenlerin dört mevsim gözdesi olmaya devam ediyor. Argos in Cappadocia, Levon Bağış ile yapılacak Kış Köşesi Premium Seçkiler etkinliğiyle misafirlerini benzersiz bir deneyime ve unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. İlki 4-6 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Kış Köşesi Premium Seçkiler etkinlikleri yıl boyunca lezzet ve seyahat severleri ağırlamaya devam edecek.



Tarih ile Harmanlanmış Lezzet Yolculuğu

İki gün boyunca dopdolu içeriği ile misafirlerini unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak Kış Köşesi Premium Seçkiler etkinliği, birinci gün Argos in Cappadocia’nın eşsiz manzaralı kış köşesinde Levon Bağış’ın keyifli anlatımı ile başlayacak. Ardından misafirler Argos in Cappadocia’da özel Kapadokya içinde Kapadokya Turu’na devam ederek büyülü atmosferi yakından tanıyacak, Güvercinlik Vadisi’ne açılan terasta Argos’u doyasıya yaşayacak. İkinci gün ise Seki Restoran’ın yöresel ürünleri güncel sunumlara uyarlandığı zengin menüsü ile damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak kahvaltı ile başlayacak. Hemen ardından seramik atölyesi ile devam edecek programda konuklar, Argos in Cappadocia’nın en etkileyici otantik etkinlik mekânlarından biri olan Bezirhane’de Levon Bağış ile eşleşmeli tadım deneyimi ile benzersiz yolculuğa çıkacak.



Merakını Mesleğe Çevirerek 17 Yıldır En Sevdiği İşi Yapıyor…

Kamu Yönetimi eğitimi sırasında eğitimler alarak merakını profesyonel hayatı haline getiren Levon Bağış WSET, London Wine Academy, Ecole du Vin gibi eğitim kurumlarında sertifika programlarına katılarak aldığı sertifikalar ile bilgilerini pekiştirdi. Bağ bozumu döneminde bağda ve kavda çalışma şansına sahip olan ve 17 yıldır en sevdiği şeyi, profesyonel bir meslek olarak yürüten Bağış, birçok kurumda profesyonel eğitimler verdi ve kitaplar yazdı. Türk Mutfağının kimliklendirilmesi için önemli çalışmalardan ‘’Yeni Yerel Sohbetlerin’’ kurucu ekibinde yer aldı. 2013-2014 senelerinde Wines Of Turkey görevlendirmesiyle uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil etti. 2017 yılı itibari ile Londra merkezli International Wine Challange yarışmasının, 2013 yılı itibari ile de Türkiye Somelye Yarışması jüri üyeliğini sürdürmekte. Levon Bağış, halen Ruhun Doysun, Gasterea internet yayınlarında, dört ayda bir yayınlanan Feed dergisinde ve haftalık AGOS Gazetesi’nde ve OT Dergide köşe yazarlığına devam etmektedir.



Argos in Cappadocia’nın Eşsiz Atmosferi Tarafından Büyülenmeye Hazır Olun!

Dünyanın en ilginç ve en güzel doğal güzelliklerine sahip Kapadokya’nın büyülü atmosferi Argos in Cappadocia’da bu büyülü atmosferini yaşamak, Levon Bağış’ın keyifli anlatımıyla unutulmaz tadımlar yapmak ve eşsiz yolculuğa katılmak için Argos in Cappadocia ile iletişime geçebilirsiniz. Argos in Cappadocia’nın eşsiz atmosferi tarafından büyülenmeye hazır olun.





