İstanbul Müzik Festivali 50 yaşında

Her konser için belirli sayıda öğrenci bileti ise 10 TL’den satışa çıkacak. Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Müzik Festivali konserlerini ücretsiz olarak izleyebilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın ilk festivali olan İstanbul Müzik Festivali, 2022’de 50. yaşını kutluyor. 6-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin teması, “İstanbul.”

Üç hafta boyunca 12 farklı mekânda Türkiye ve yurtdışından 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak olan festival, şef ve besteci Tan Dun ile şef ve piyanist Thomas Adès’e verdiği eser siparişlerinin Türkiye prömiyerlerine ev sahipliği yapacak.

Deutches Symphonie Orchester Berlin, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar ve Anna Prohaska, Gautier Capuçon, Alice Sara Ott gibi yıldız solistler de festivalin konukları arasında yer alacak.

AKM yeniden festival mekanı

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) uzun yıllar sonra ilk defa 50. yılında yeniden festival mekânları arasında yer alacak. İstanbul Müzik Festivali kapsamında hafta sonları İstanbul’un farklı park ve mekânlarında ücretsiz hafta sonu konserlerinin yanı sıra İKSV Alt Kat işbirliğiyle gerçekleştirilen Müzikli Bir Hafta Sonu etkinlikleri ile çocuklara ve gençlere yönelik atölyeler de düzenlenecek.

Bu yılki Onur Ödülü, besteci ve eğitimci Prof. Özkan Manav’a; Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise dünyaca ünlü şef ve besteci Tan Dun’a sunulacak.

4 Mart’ta başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından biletler, 11 Mart Cuma günü 10.30’dan itibaren, passo.com.tr internet sitesi üzerinden ve İKSV ana gişeden genel satışa sunulacak.

“Çoksesli, çokdilli, çokkültürlü İstanbul”

İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya festivalin programının tanıtıldığı toplantıda şunları söyledi:

“Geçen 50 yıl süresince şehrin kültürel hafızasında büyük yer edinen İstanbul Müzik Festivali, bu önemli kutlama yılında temasını İstanbul’a, zengin tarihi boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış ve nice sanatçıya ilham vermiş bu güzel ve özel şehre adıyor.

“İsmini, enerjisini ve esinini dünyanın bu en büyülü şehrinden alan festival, 50. programında, İstanbul’un çoksesli, çokdilli, çokkültürlü yapısına adanan, zaman zaman geçmiş festivalleri de anımsatan özel projelere ve repertuvarlara yer verecek.”

Festival mekânları

Beyoğlu’nda Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Fransız Sarayı, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Emirgan’da Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, Harbiye’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Harbiye Saint Esprit Katedrali ve Kadıköy’de Süreyya Operası, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Kadıköy Hemdat İsrael Sinagogu, Bahariye Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Moda Meryem Ana-Asompsiyon Kilisesi.

Programdaki bazı konserler

Çağdaş klasik müziğin önde gelen isimlerinden, Grammy ve Oscar’ın (Kaplan ve Ejderha-Crouching Tiger Hidden Dragon) da bulunduğu pek çok ödülün sahibi olan Tan Dun bir Türkiye prömiyeriyle festivale konuk olacak. İstanbul Müzik Festivali ile Borusan Sanat’ın ortak siparişçileri arasında olduğu eseri “İkili Konçerto”, Türkiye’de ilk kez seslendirilecek.

Festival, 6 Haziran akşamı AKM Opera Salonu’nda düzenlenecek açılış töreni ve konseriyle başlayacak. Festivalin açılışını 2019-2022 Festival Açılış Konseri Orkestrası olan, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak.

Fazıl Say, ona 2013’te ECHO Klassik Ödülü’nü getiren ünlü ilk senfonisi “İstanbul” ile festivale konuk oluyor. 7 ayrı bölümden oluşan ve her biri farklı konu başlıkları altında İstanbul’un değişik bir yönünü anlatan İstanbul Senfonisi; her biri kendi sazlarının virtüözleri olan Aykut Köselerli, Burcu Karadağ ve Hakan Göngör’ün solist olarak yer alacağı konserde Can Okan yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilecek.

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ile opera sahnelerinin divası Anna Prohaska aynı sahnede buluşacak.

Viyolonselci Gautier Capuçon, Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile festivale konuk olacak. Capuçon’un, Edgar’ın en ünlü eserlerinden biri olan Viyolonsel Konçertosu’nu seslendireceği konserde CSO, “gerçek bir İstanbul bestecisi” olarak anılan Cemal Reşit Rey’in şehre dair tutkusunu yansıtan Enstantaneler’ini ve Dvořák’ın “Yeni Dünyadan” başlığını taşıyan senfonisini yorumlayacak.

Programında İstanbul’a dair özel eserlerin yer aldığı “Ey Güzel İstanbul, Benim Sevgili Yârim” İstanbul Semt Şarkıları başlıklı konserin programında ise Lavtacı Hristo Ağa, Yesari Asım Arsoy, Refik Fersan ve Münir Nurettin Selçuk gibi bestecilerin İstanbul’un semtlerini müzikle tasvir ettiği eserleri var. Konserde, Dilek Türkan ve İbrahim Suat Erbay’ın sesleri ve Derya Türkan, Özata Ayan, Mete Aslan, Volkan Erten, Serdar Bişiren ve Devrim Ekiz’in enstrümanları buluşacak.

(AÖ)

