“İkinci Dünya Savaşı atmosferini yaşıyoruz”

Pakrat Estukyan

Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki işgal harekatı 6. gününe girerken başkent Kiev’dan patlama sesleri gelmeye devam ediyor. Yeni yayınlanan uydu fotoğrafları, 64 kilometre uzunluğunda dev bir Rus konvoyunun Kiev’e doğru ilerlediğini gösteriyor. Tüm bu atmosfer içinde Kiev Ermeni Toplumu Başkanı Norik Gevorgyan Agos’un sorularını yanıtladı

Gevorgyan’ın açıklamaları şöyle:

“İkinci Dünya Savaşı atmosferini yaşamaktayız. Kiev sokaklarında Rus askerleri görünmüyor, fakat halkın bir kesimi Batı ülkelerine doğru ülkeyi terketmeye hazırlanıyor. Bunlar arasında Ermeniler de var. Biz Ermeni toplumuna gitmemelerini tavsiye ediyoruz. Fakat insanlar özellikle kadınlar ve çocukları daha güvenli bölgelere göndermek istiyorlar. Gitmelerini istemeyişimizin sebebi yolların güvenli olmaması, ayrıca sınırda da ciddi yığılmalar var. Üstelik geçişler kolay olmuyor. Kiev’de 100.000 tüm Ukrayna’da ise 500 bine yakın Ermeni yaşamakta. Temel ihtiyaçlar anlamında bir sıkıntımız yok, cemaat kurumlarımız kilise ve Ermenistan elçiliği ile koordinasyon halindeyiz.”

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM), Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana 660 binden fazla kişinin ülkeden kaçmak zorunda kaldığını açıkladı. Mültecilerin büyük çoğunluğunun kadınlar ve çocuklar olduğunu söyleyen BM Mülteciler Ajansı (UNHCR), bazı kişilerin Polonya’ya girmek için 60 saate yakın beklediğini belirtti. UNHCR, Romanya sınırında ülkeye giriş yapmak için bekleyenler sırasının 20 kilometre uzunluğunda olduğunu ekledi.

Polonya ise Pazartesi günü ülkeye 100 bin kişinin giriş yaptığını, bunun yeni bir rekor olduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov’da onlarca sivilin yaşamını yitirdiği bombardıman nedeniyle Rusya’yı savaş suçu işlemekle suçladı. Zelenskiy, kentte sivillerin bilinçli olarak hedef alındığına dair tanıklıklar olduğunu söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatılacağını açıkladı.

(Agos, BBC)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26804/ikinci-dunya-savasi-atmosferini-yasiyoruz