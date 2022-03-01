Ermenistan yarın Cumhurbaşkanını seçiyor

Ermenistan Parlamentosu’nda Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın seçilmesi konusu 2 Mart’taki oturumda görüşülecek.

Ermenistan Parlamentosu basın servisinden edinen bilgiye göre Cumhurbaşkanı seçme konusu ilk ana oturumda görüşüleceği bildiriliyor.

Cumhubaşkanlığı görevine iktidardaki siyasi güç tarafından aday gösterilen bakan Vahagn Khachaturyan, tek adaydır.

Ermenistan Parlamentosu’nun toplam milletvekilli sayısının en az dörtte biri, Vahagn Khaçaturyan’ı Ermenistan Cumhurbaşkanı adayı olarak aday gösterdi.

Vahagn Kaçaturyan şu an Ermenistan Yüksek Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı görevini yürütmektedir.

Hatırlanacağı üzere 23 Ocak’ta Armen Sarkisyan istifa kararını açıklamıştı. 31 Ocak, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın istifası yürürlüğe girdi.Yeni Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar, Cumhurbaşkanlığı görevlerini geçici olarak Meclis Başkanı Alen Simonyan yürütmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu