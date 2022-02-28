Zekiyan görevinin başında

Türkiye Ermenileri Katolik Cemaati Ruhani Lideri Levon Zekiyan istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta Kerabaydzar Zekiyan’ın tüm görevlerinden istifa ettiği yönünde haberler medyaya yansımıştı. Zekiyan’ın hem Türkiye Ermenileri Katolik Cemaati Ruhani Lideri Ruhani Liderliğinden hem de Mıkhitaryan Birliği yöneticiliğinden istifa ettiği öne sürülmüştü.

İstanbul Ermeni Katolik Patrikhanesi’nden yapılan açıklamada şöyle dendi:

“25 Şubat 2022 tarihinde Facebook sosyal medya kuruluşu üzerinde ve bazı yurt dışı Ermeni basını temsilcilerinde, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan’ın Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisliği görevinden istifa ettiği haberi yayınlanmıştır. Yayınlanan bu haber asılsız olup Pek Muhterem Başepiskopos Levon Zekiyan Ruhani Reislik görevine devam etmektedir.

Bu vesile ile Türkiye Ermeni Katolik Patrikliğiyle ilgili, gerçekliğe dayanan haberlerin ancak Patrikliğimizin yetkili mercilerinden çıkabileceğini de kamuoyuna hatırlatmak isteriz.”

Agos