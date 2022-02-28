Polonyalı Julia İslam’la tanıştı! İşte Julia Sena Yamanoğlu’nun Türkiye’ye uzanan hikayesi…

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İslam’la tanışan ve huzura ulaşan insanların sayısı her geçen gün artırıyor. Polonya’da yaşayan ve Hristiyan olan Julia’nın Müslüman olma hikayesi herkesi duygulandırdı. İslam’la tanıştıktan sonra Türkiye’ye gelen Julia Sena Yamanoğlu’nun başından geçenler dinleyenleri hayrete düşürdü. Henüz 14 yaşında Müslüman olan genç kızın hayat hikayesine Bekir Develi ışık tuttu. İşte Julia Sena Yamanoğlu’nun hikayesi…

“Polonya’da Müslümanlar Çok Yanlış Anlatılıyordu”

Bekir Develi’nin Youtube kanalına konuk olan Julia Sena Yamanoğlu, İslam’la tanışma ve Müslüman olma hikayesini anlattı. Bir arayış içerisinde olduğunu söyleyen Sena, Polonya’da Müslümanlığı araştırırken gördüklerini anlattı. Sena Yamanoğlu, “Annem ve Babam ben çocukken ayrıldılar, Babam zengin bir iş adamıydı. Sürekli seyahat ederdi. Evde yalnız kaldığım çok zamanlar oldu. İslam’ı araştırmaya başladım. İnternette Polonya dilinde araştırmalar yapınca karşıma çok kötü şeyler çıktı. İngilizce bildiğim için İngilizce olarak İslam’ı araştırıp Müslüman oldum. Polonya’da Müslümanlık çok yanlış anlatılıyor.” dedi.





“Babam Müslüman Olduğumu Öğrenince Türkiye’ye Geldim”

14-15 yaşlarındayken şehadet getirip Müslüman olduğunu belirten Julia Sena Yamanoğlu, 3 sene boyunca ailesinden Müslüman olduğunu gizlediğini söyledi. Sena Yamanoğlu, babasının kendisinin Müslüman olduğunu öğrenince “Ya İslam’dan vazgeçersin, ya da bu evden gidersin” dediğini, daha sonra ise evden ayrılarak 18 yaşında Türkiye’ye geldiğini ifade etti. Türkiye’ye karşı bir sempati duyduğunu söyleyen Sena Yamanoğlu, “Evden ayrılınca aklıma ilk gelen yer İstanbul, Türkiye oldu. İslam’ı burada yaşamak istedim” şeklinde konuştu.





Avrupa Dünya Karate Şampiyonu Alparslan Yamanoğlu İle Evlendi

Türkiye’ye geldikten sonra tesettüre giren ve kendisinin ifadesiyle cebinde sadece 500 lirası varken Allah’ın yardım ettiği Polonyalı genç Julia Sena Yamanoğlu, eşiyle nasıl tanıştığını da anlattı. Avrupa Dünya Karate Şampiyonu Alparslan Yamanoğlu İle sosyal medya üzerinden tebliğ yaptığı hesap vasıtasıyla tanıştığını söyleyen Sena Yamanoğlu’nun mutluluğu gözünden okunuyordu. Erzurumlu milli sporcu ile evlenen Julia Sena Yamanoğlu, eşinin isteği üzerine babası ve annesiyle barışıp onları da düğünlerine, Türkiye’ye davet ettiğini söyledi.

https://www.haber7.com/hayat/haber/3197934-polonyali-julia-islamla-tanisti-iste-julia-sena-yamanoglunun-turkiyeye-uzanan-hikayesi