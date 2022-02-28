Azeri yazar Gülsüm Adilgızı il il şehitlikleri gezip şehit yakınlarının hikayelerini yazıyor

Azeri Yazar Gülsüm Adilgızı, 1900 yılından günümüze kadar Azerbaycan’ın özgürlük mücadelesinde şehit olan askerleri ve Hocalı katliamını anlatan 28 kitap yazdı. Yazdıkları kitapları Türkiye’de il il dolaşarak kütüphanelere bırakan Adilgızı, “Şehitlerimiz ile ilgili yazdığım kitapları kütüphanelere bırakıp 26 ildeki şehitlikleri ziyaret edip şehitlik kahramanlıklarını bir kitapta toplayacağım. Bu kitabıda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edeceğim” dedi.

“ÇANAKKALE ZİYARETİMDE 57.ALAYIN HİKAYESİ BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI”

2 gün önce Çanakkale’de olduğunu ve şehitlik alayını ziyaret ettiğini aktaran Gülsüm Adilgızı, “Çanakkale’deki ziyaretimde gördüklerimi hiç unutmayacağım. Ben çok hüzünlendim. Neden buraya bu kadar geç geldim. Çanakkale’de çok güzel bir gündü. Çanakkale’de askerlerin korunması için yağmurda yağan sel suları o hendeklerden geçerek şehitlerimizin kemiklerine kadar inmiştir. Çanakkale o kadar mukaddes bir yer ki ben Medine bildim. Bana en çok tesir eden 57. Alayın düşmesiydi. Şu an 57. Alay diye bir alay yok. Çünkü onların hepsi 1915 yılında Çanakkale’de şehit düştü.. Onların yalnızca hatırası olan abideleri var. Onları orada görmekten çok gurur duydum. Atatürk’ün hayatını kurtaran o kol saatini gördüm. Orada Atatürk’ün büyüklüğünü gördüm. Orada düşmana bile mezar kazdırmış. Atatürk böyle bir büyük insan. Ondan okuduklarımız ve öğrendiklerimiz bitmez. Bugün hepimiz Atatürk ile gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

ÖNDER ÇELİK, “TERÖRLE MÜCADELENİN DESTEKÇİSİYİZ”

Türkiye’deki 26 ildeki şehitlikleri ziyaret edip şehit yakınları ile görüştükten sonra İstanbul’da Türkiye Harp Mahlülleri Gaziler Şehit , Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube başkanı Önder Çelik’i ziyaret eden Azeri Yazar Gülsüm Adilgızı, yazdığı 28 kitabı hediye etti. Şube Başkanı Önder Çelik ise, “Bizler şehit yakınları ve gazi olarak terörle mücadelenin yanındayız. Ülkemizde fitne tohumları yayanlarla mücadelede her zaman ordumuzun ve polisimizin yanındayız. Şehit ve Gazi olarak derneğimize yeni bir şehit ve gazi yakını gelmesini istemeyiz. Ülkemizin tüm düşmanlarından temizlenmesini istiyoruz. Sözkonusu vatan millet ve ezan olduğunda uzuvlarını kaybeden bir gazi gözünü kırpmadan göreve gider ve kanının son damlasına kadar savaşır”dedi.

Sabah Gazetesi