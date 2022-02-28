2021’de Karabağ’da toplam 1463 çocuk dünyaya geldi

2021 yılında, Artsakh (Karabağ) Sağlık Bakanlığı’nın sağlık kurumlarında 734’ü erkek ve 729’u kız olmak üzere 1463 çocuk doğdu.

Başkent Stepanakert’te 660’ı erkek ve 677’si kız olmak üzere 1337 çocuk dünyaya geldi.

Yıl boyunca Artsakh’ta 22 ikiz çocuğun doğumu kaydedildi.

Ermenistan sağlık kurumlarında 78 çocuk doğdu. Sonuç olarak, Artsakh’ta 2021 yılında toplam doğum oranı, 779’u erkek ve 762’si kız olmak üzere 1541 çocuktu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/28/2021-Karaba%C4%9F-%C3%A7ocuk-do%C4%9Fdu/226309