Patrik Bartholomeos ve Papa Francis’ten Ukrayna’da barış çağrısı

Fener Rum Patriği Bartholomeos Ukrayna’daki savaşa son verilmesi çağrısında bulunurken, Papa Francis de Savaş çıkaranlar Tanrı’nın kendi taraflarında olduğu yanılsamasına kapılmamalı” dedi.

DUVAR – Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis’ten Ukrayna’daki şiddetin durdurulması için çağrı geldi. Patrik Bartholomeos yazılı açıklamasında, “Savaşın şu an durması için yeni bir çağrıda bulunuyoruz” dedi.

‘Şiddete, acı ve ölüme yol açan her şeye derhal son verilmesi’ çağrısı yapan Patrik Bartholomeos, 2018’de kendisinin imzasıyla Rusya Ortodoks Kilisesi’nden ayrılarak kurulmasına karar verilen Ukrayna Ortodoks Kilisesi’yle de dayanışma beyan etti.

Papa Francis ise Vatikan’da düzenlenen pazar ayininde, Ukrayna’dan kaçan kişiler için insani koridorlar açılması çağrısında bulundu. Papa Francis, savaştan dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtirken, “Savaş çıkaranlar Tanrı’nın kendi taraflarında olduğu yanılsamasına kapılmamalı” dedi. (DIŞ HABERLER)

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