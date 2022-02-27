PAREGENTAN FERİKÖY KİLİSESİNDE KUTLANDIVARTANANTS KOROSU – 113

Paregentan (Büyük Oruç Karnavalı) Feriköy S. Vartanants Kilisesi’nde, 27 Şubat 2022 Pazar sabahı Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri riyasetinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Surp Badarak’ı Peder Şirvan Mürzyan sunarken, Kutsal Sofraya diyakoslar Setrak Davuthan, Hımayak Koçumyan, Armenak Kazancıyan ve Arden Tıbir Tunç hizmet ettiler. İlahiler ise Vartanants Korosu üyeleri tarafından Diyakos Adruşan Hallacyan’ın önderliğinde ve Lusi Kahvecioğlu’nun orgla refakatiyle seslendirildi.

Tören sonunda vaaz eden Patrik Hazretleri “Paregentan” yani Büyük Oruç Karnavalı’nın anlamı hakkında konuştu. İyi yaşam ve mutluluğun insan hayatında en çok aranan şey olduğunu, Paregentan’ın ise cennetteki mutluluğun hatırlanma günü olduğunu anlattı. İnsanın zaten mutluluk ve sonsuz yaşam için yaratıldığını, ancak insanların mutluluğu yanlış yerlerde aradığını dile getirdi. Mutluluğun nerede olduğunu sadece Tanrı’nın bileceğini ve Tanrı’nın yasalarının bize mutluluğa giden yolu göstereceğini beirtti.

Ruhani Önderimiz vaazının sonunda Vartanants Tıbrats Tas’ın 113. ve Vartanants Korosu’nun 90. yıldönümlerini kutladı. Tıbir ve tıbrats tasların önemi hakkında konuşan Patrik Hazretleri genç-yaşlı yeni Tıbrats Tas üyeleri yetiştirmenin hayati önemini vurguladı.

Surp Badarak’ın sonunda Vartanants Korosu’nun müteveffa tüm yöneticileri, şefleri, üyeleri ve hayırseverleri “Hokehankisd” dualarıyla anıldılar.

Tören sonunda pandemi koşulları dikkate alınarak Şirinoğlu Salonu’nda bir sevgi sofrası düzenlendi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/