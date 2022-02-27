Oğlunu Çanakkale’de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

Kıbrıs gazisi yönetmen İsmail Gülnar, aynı zamanda eşinin baba tarafından akrabası olan kadının hikayesini anlatan “Maria 1915” filmi ile uluslararası film festivallerine hazırlanıyor.

Halil Fidan

Kıbrıs gazisi İsmail Gülnar’ın yazıp yönettiği, Anadolu’ya yerleşen İtalyan kökenli Maria ile Çanakkale’de şehit olan oğlunun hikayesini konu edinen “Maria 1915” filmi, uluslararası film festivallerine hazırlanıyor.

Gülnar’ın eşi ve aynı zamanda filmin başrol oyuncusu Aysun Gülnar’ın babasının büyük ninesi olan Maria, 1871 yılında kardeşiyle Burdur’un Çaltepe köyüne yerleşir ve çeşitli zorluklarla karşılaşır.

Köyden bir kişiyle evlenerek Müslüman olan ve Zühre adını alan Maria’nın büyük oğlu Ömer, 1915 yılında Çanakkale’de şehit olur.

Çekimleri aynı köyde tamamlanan filmde yönetmenin eşi Aysun Gülnar ile Saim Yılmaz, Hüseyin Tatlıkara, Musa Bingöl, İlyas Uçar, Fatoş Balcan, Saffet Babacan, Bekir Özmen ve köy halkı rol alıyor.

Yaklaşık 4,5 ayda tamamlanan 60 dakikalık “Maria 1915” filminin çeşitli dillere çevrilerek Cannes, Berlin ve Monaco gibi uluslararası film festivallerinde gösterilmesi hedefleniyor.

“18 film çektim, 30 civarında filmde oynadım”

Yönetmen İsmail Gülnar, AA muhabirine, “Koca Seyit”, “Yollar ve Dikenler: Adnan Menderes”, “Çete Ayşe” gibi filmlerin yönetmenliğini yaptığını, eserlerinde milli konuları işlemeye çalıştığını aktardı.

Söz konusu filmde eşi Aysun Gülnar’ın babasının büyük ninesinin hikayesini çalıştıklarını ifade eden Gülnar, filmin çekim ve kurgu çalışmalarının tamamlandığını anlattı.

Gülnar, yaklaşık 50 yıldır tiyatroyla uğraştığını, son 20 yıldır ise sinemaya yoğunlaştığını belirterek şunları kaydetti:

“Bugüne kadar 18 film çektim, 30 civarında filmde oynadım. Bu filmin konusu ise eşimin hep anlattığı ninesi. Konuyu araştırdım ve çok güzel bir olay çıktı ortaya. Gazi yönetmen olarak bugüne kadar hep milli konuları anlatan filmler çektim ve bu şekilde devam edeceğim.”

“Filmin ilgi göreceğine inanıyorum”

Filmin Cannes, Berlin ve Monaco gibi uluslararası film festivallerinde gösterimi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Gülnar, şöyle konuştu:

“Filmin ilgi göreceğine inanıyorum. Çünkü burada acı ama gerçek bir hikaye var. Bu anlamda değerli eşim Aysun Çoban Gülnar ve oyuncu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4,5 ayda filmi çektik ve tarihe not düştük. İnşallah dostlarımız da şiddete özendiren filmler değil de böyle geçmişi anlatan güzel hikayelere yönelir.” dedi.

Filmin başrol oyuncusu Aysun Gülnar ise daha önce çeşitli rollerde yer aldığını ama ilk kez bir uzun metrajlı filmde başrol oynadığını ifade etti.

Gülnar, “Hikaye babamın büyük ninesiyle ilgili, o yüzden çok duygulandım. Konuşurken bile duygulanıyorum. Ama güzel geçti. Filmden güzel sonuçlar bekliyoruz. Eşime de bu konuda teşekkür ediyorum, böyle bir olayı ortaya koydu. Çocukluğumdan itibaren bu hikayeyi dinliyordum, eşime de ilginç geldi ve böyle bir yapım ortaya koyduk.” diye konuştu.

Oyunculardan Saim Yılmaz ise dönem filmi olduğu için severek oynadığını ve çok keyif aldığını ifade ederek, projenin hak ettiği değeri göreceğine inandığını kaydetti.

AA