Başbakan Miçtakis ve Başpiskopos İerononimos arasında ‘gizli’ görüşme

Mustafa Çolakali

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunan Kilisesi Başpiskopos’u İeronimos, başkent Atina’nın Plaka bölgesinde gizli bir görüşme gerçekleştirdiler.

Efimerida ton Sindakton gazetesinin haberine göre, bu görüşmenin gizli yapılmasının altında, Miçotakis’in erken seçim hesapları yatıyor.

Miçotakis’in erken seçim planladığı, bu sebeple olası seçimlerde Yunan Kilise’sinin desteğini almayı amaçladığını belirten gazete, İeronimos’un ise kendisinden bazı somut adımlar talep ettiğini iddia etti.

Bu adımlar arasında 4 bin papazın daha devlet memuru statüsüne alınarak kadrolu yapılması, böylece kadrolu papaz sayısının 6 binden 10 bine ulaşması da bulunuyor.

Miçotakis her ne kadar İeronimos’a seçim sonrası için bazı sözler vermişse de, Başpiskopos’un bazı taleplerinin seçim öncesi gerçekleşmesini istediği ekleniyor.

https://azinlikca1.net/yunanistan-bati-trakya-haber/item/58392-basbakan-mictakis-ve-baspiskopos-ierononimos-arasinda-gizli-gorusme