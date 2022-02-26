Paşinyan, Türk otelini tercih etti

Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme çabaları sürerken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan‘ın Avrasya Ekonomik Birliği Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılmak için gittiği Kazakistan’da tercihi bir Türk oteli oldu. Paşinyan ve Ermenistan heyeti mimar Aytekin Gültekin’e ait Rixos President otelinde konakladı. Otelde önceki gün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kalmıştı.

DİDEM ÖZEL TÜMER – Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme çabası çerçevesinde özel temsilcilerin gerçekleştirdiği ikinci görüşme 24 Şubat’ta Viyana’da gerçekleştirildi.

Nur Sultan kentinde

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada özel temsilcilerin atılabilecek olası somut adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundukları belirtilerek, “süreci önkoşullar olmaksızın sürdürme konusundaki uzlaşılarını yinelemişlerdir” denilmişti. Bu açıklamadan bir gün sonra Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da bölgedeki jeopolitik gerilimi görüşmek üzere toplanan Avrasya Ekonomik İşbirliği Hükümet Başkanları Toplantısı’na gelen Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Ermenistan heyeti, Türk mimar Aytekin Gültekin’in işlettiği Rixos President Oteli’nde konakladı.

Ermenistan heyetinin otele 24 Şubat’ta giriş yaptığı öğrenilirken, aynı gün resmi temaslar için Nur Sultan’da bulunan Dışişleri Bakanı da aynı otelden ayrılmıştı. Paşinyan Türkiye tarafından martta Antalya’da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu’na da davet edilmişti.

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/pasinyan-turk-otelini-tercih-etti-6708324