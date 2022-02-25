Rusya ve Ukrayna Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırı dünyanın gündemindeki yeri koruyor. Sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikliler de bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 Şubat’ta Ukrayna’ya askeri operasyon düzenleme kararı aldı. Perşembe sabahı erken saatlerde konuşan Putin, “Askeri operasyon yürütmek için kararımı verdim” dedi. Rusya lideri, Ukrayna ordusuna “silahları bırakma” çağrısı yaparken her türlü müdahalede de misilleme tehdidinde bulundu.

Putin’in emrinin sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ülkesinde Ukrayna’da sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu. Zelenskiy, halka paniğe kapılmamaları çağrısında bulunarak, “Her şeye hazırlıklıyız, kazanacağız” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı hedef alan saldırısı dünyanın gündeminde yer alırken konu sosyal paylaşım platformlarının da gündemindeydi. Twitter’daki mesajlarda antisemit içerikliler de yer alıyor.

https://www.avlaremoz.com/2022/02/25/rusya-ve-ukrayna-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rusya-ve-ukrayna-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu