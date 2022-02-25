Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

ZAHİDE VURAL

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama yaptıkları araçta 164 adet tarihi eser ele geçirdi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı önünde icra edilen Yol Emniyet ve Kontrol devriyesi esnasında Y.S, S.Ü ve M.A isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada, eski Roma ve Bizans Dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 105 Adet Sikke, 20 Adet Yüzük, 2 Adet Heykel, 1 Adet Mühür, 26 Adet Küpe, 7 Adet Obje olmak üzere toplam 164 Adet Tarihi Eser ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Kaman Müze Müdürlüğüne teslim edilerek, şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Sabah Gazetesi