Hristiyan Dünya Cemaati, Rusya-Ukrayna Savaşını Kınadı

Dört Hristiyan Dünya Cemaati, Rus ordusunun Ukrayna’ya ilerlemesini ve 24 Şubat gecesi başlayan saldırıyı şiddetle kınadı. “Barış hakim olmalı”şeklinde ısrar ederek Rus birliklerinin Rusya’ya geri getirilmesi ve çatışmanın derhal sona ermesi çağrısında bulundular.

Lutheran Dünya Federasyonu (LWF), Dünya Reform Kiliseleri Cemaati (WCRC), Avrupa Kiliseleri Konferansı (CEC) ve Dünya Metodist Konseyi (WMC), Ukrayna ve bölge halkı için barış duaları çağrısında bulundular. 2 Mart Çarşamba günü saat 17.00’de (CET) çevrimiçi bir dua hizmeti için bir davetiye yayınladılar. Hizmet, Ukrayna’dan ve dünyanın diğer bölgelerinden Hristiyanları bir araya getirerek barış ve devam eden çatışmaya son verecek.

”İsa bizi barış için çalışan umut habercileri olmaya çağırıyor” diyen, Lutheran Dünya Federasyonu Genel Sekreteri Rev. Anne Burghardt, ”Bu nedenle kiliseler olarak, Ukrayna’daki insanların yaşamları, insan hakları ve haysiyetlerinin korunması için bu çatışmanın derhal azaltılması çağrısında bulunuyoruz”açıklamasında bulundu.

Avrupa Kiliseleri Konferansı Genel Sekreteri Dr Jørgen Skov Sørensen ise,“Bu, Avrupa’daki ve dünyadaki kiliselerin Ukrayna’daki savaşın etkisinden korkan insanlarla güçlü bir dayanışma ittifakı oluşturma zamanıdır. Bu, hayat kurtaracak ve barışı mümkün kılacak kararlar verme gücüne sahip insanlar için dua etme zamanıdır” dedi.

Dünya Metodist Konseyi, Genel Sekreteri Rahip Dr. Ivan Abrahams, “Ukrayna’da olanlara rağmen, biz bölgede barış için topluca çalışırken uluslararası toplumun hala bir fark yaratabileceğine inanıyorum” dedi.

Ukrayna ve bölge halkı için yapılan dua çağrısında, dört Hristiyan cemaati, askeri saldırının Ukraynalıların hayatlarını, ayrıca Avrupa ve ötesinde barışı tehdit ettiğini belirtiyor. Yapılan ortak çağrıda, “Kriz acil ve küresel Hristiyan topluluğunun dikkatini ve dayanışmasını gerektiriyor” dendi. (lutheranworld)

https://haber.sat7turk.com/hristiyan-dunya-cemaati-rusya-ukrayna-savasini-kinadi/