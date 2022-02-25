Freedom House: Ermenistan “Kısmen Özgür”, Azerbaycan, Türkiye ise “Özgür Olmayan” ülkeler listesinde

“Küresel özgürlük korkunç bir tehditle karşı karşıya.” Merkezi Washington’da bulunan ve demokrasi, insan hakları ve siyasi özgürlüklerin teşvik edilmesini amaçlayan Freedom House (Özgürlük Evi), “Dünyada Özgürlükler 2022” raporuna bu cümleyle başladı.

2021 yılında dünyanın dört bir yanında özgürlük ve demokrasinin durumunu değerlendiren Freedom House, dünyanın her bölgesinden ülkelerin son yıllarda otoriter yönetimlerin eline geçtiğini bildirdi.

Liberal demokrasinin düşmanlarının, saldırılarını dünyanın dört bir yanında hızlandırdığını kaydeden kuruluş, yeni raporunda “Otoriter rejimler, temel özgürlükleri desteklemeyi amaçlayan normları ve kurumları kendine uydurmada veya alt etmede ve aynı şeyi yapmak isteyen diğer yönetimlere yardım sağlamada daha etkili hale geldi” dedi.

“Otoriter Yönetimlerin Küresel Yayılışı” başlıklı raporda 195 ülke ve 15 bölge değerlendirildi. Raporda “Özgür Olmayan” ülke sayısı 2020’ye göre iki kat artarak 56’ya çıktı. “Kısmen Özgür” olarak sınıflanan ülke sayısı üç azalarak 56, “Özgür” ülke sayısı bir artarak 83 oldu.

Raporda, “Demokrasiye yönelik mevcut tehdit, küresel özgürlükte art arda 16 yıl süren düşüşün ürünüdür. Geçen yıl toplam 60 ülke düşüş yaşadı, sadece 25 ülke düzeldi. Bugün itibarıyla, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 38’i özgür olmayan ülkelerde yaşıyor, bu 1997’den beri en yüksek oran. Nüfusun şu anda sadece yüzde 20’si özgür ülkelerde yaşıyor” denildi.

Raporda “Ermenistan, 2020’de Azerbaycan ile yaşanan savaş sonrası hâlâ istikrarsız bir durumda olup seçimlerin şeffaflığını ve adilliğini artıracak yeni bir Seçim Yasasını onayladı.” denildi.

Geçen yılki özel parlamento seçimlerinin “siyasi sistemi bir ölçüde istikrara kavuşturduğu” da vurgulandı.

Ermenistan, kısmen özgür ülkeler arasında yer alan Ukrayna, Gürcistan ve Moldova ile birlikte Sovyet sonrası alanda dört ülkeden biri.

Avrupa bölgesi içinde değerlendirilen Türkiye, geçen yıl olduğu gibi gibi bu yıl da “Özgür Olmayan Ülkeler” kategorisinde yer aldı. Türkiye’nin özgürlük puanlaması geçen yıla göre değişmeyerek, 32’de kaldı.

Avrupa’nın en az özgür ülkesi olan Türkiye son 10 yılda 31 puan geriledi ve Mali ile Orta Afrika Cumhuriyeti’nin ardından en fazla düşüş kaydeden üçüncü ülke oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/25/Freedom-House-Ermenistan-Azerbaycan-T%C3%BCrkiy%D0%B5/226184