Ermeni uzmandan uyarı: Türkiye ile Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna’daki Ermeni toplulukları hakkında yanlış bilgiler yayabilir

Rusya-Ukrayna gerilimi, resmi web sitelerine yapılan hacker saldırılarından çeşitli bilgilerin yayılmasına kadar enformasyon alanında da devam ediyor.

Bu durum Ermenistan’ı nasıl etkileyebilir? “Radyolur”, bilgi güvenliği uzmanı Samvel Martirosyan ile röportaj yaptı.

Martirosyan “Bugün dünyada bir hafta sonra neler olacağını kimse tahmin edemez. Ermenistan örneğinde en kötümserinden en istikrarlısına kadar farklı senaryolar çizebiliriz, burada bir şeyin olmasını ya da olmamasını beklememeliyiz ama hazır olmalıyız çünkü en azından bazı girişimler yapılacak.

Türkiye ve Azerbaycan’ın Ermenistan’ın enformasyon sahasında gerginlik yaratmak için neler kullanabileceğine dair en standart tahmin, çeşitli sahtekarlıklar yaratmak, durumun arka planına karşı Ermenistan hakkında yanlış bilgi yaymak veya Ukrayna ve Rusya’daki Ermeni toplulukları hakkında yanlış bilgi yaymaktır.” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/25/Ermenistan-T%C3%BCrkiye-Ukrayna/226177