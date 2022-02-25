Ermeni sporcudan Guinness rekoru! Serçe parmağıyla treni çekti

Güç kaldırmada iki kez dünya ve Avrupa şampiyonu olan Yuri Sakunts, bu sefer serçe parmağıyla rekor kırdı.

24 Şubat’ta Yerevan’da Yuri Sakunts 10 metrelik bir vagonu (33 ton) hareket ettirdi. Bu bir Guinness Dünya Rekoru ve yakında 26 yaşındaki sporcunun adına tescil edilecek.

Sporcu”Bu benim Ermenistan’da 22., dünyada 6. ve doğrulanırsa 4. Guinness rekoruydu. Videoları Guinness Rekorlar Kitabı’na, çeşitli derneklere göndereceğiz ve ayrıca rekor sahibi olarak kayıtlı olduğum Birleşik Arap Emirlikleri’ne de başvurdum. Önceki Guinness Dünya Rekorum, ellerimin üzerinde yürüdüğüm ve 4 ton arabayı dişlerimle hareket ettirdiğim 21 Eylül 2020’ye kırılmıştı. Rekorumu askerlerimize, ayrıca Ermenistan, Artsakh ve Diaspora Ermenilerine adıyorum.” dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu