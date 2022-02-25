Çorum’da tarihi eser operasyonu: 361 tarihi obje ele geçirildi

Ali ALTUNTAŞ

Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satışı yapacağı belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon yaptı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 361 tarihi obje ele geçirildi.

Çorum’da tarihi eser kaçakçılarının yüklü miktarda tarihi eser satacağını belirleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi takibe aldı. Tarihi eserleri satmak için görüşmeler yapan kaçakçılara yönelik operasyon yapan ekipler, şüphelilerin ev araçlarınd6a arama yaptı. Yapılan aramalarda erken Bizans dönemine ait 361 tarihi obje ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserler ise müze müdürlüğüne teslim edildi.

Sabah Gazetesi