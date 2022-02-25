AP Milletvekili: Karabağ sorunu çözülmüş değil

Bakü’nün tek taraflı açıklamaları bir yana, savaşın mevcut sorunların çözümü olmadığında ısrar ediyoruz. Karabağ sorunu çözülmedi. 24 Şubat’ta Ermenistan-AB Parlamento Ortaklık Komitesi’nin toplantısının ardından düzenlenen brifing sırasında komisyonun eş başkanı ve Avrupa Parlamentosu’nun Estonya’yı temsil eden üyesi Marina Kalyurand bunu dile getirdi.

Ona göre, komitenin oturumu çerçevesinde, AGİT Minsk Grubu’nun Karabağ sorununa nihai ve uzun vadeli bir çözüme ulaşmak için diplomatik çabalarının devam etmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kalyurand, toplantıda tüm Ermeni esirlerin istisnasız iade edilmesinin gerekliliğinin vurgulandığını da bildirdi.

AB yetkili “Azerbaycan cezaevlerinde tutulan tüm Ermeni vatandaşları anavatanlarına iade edilene kadar bunda ısrar etmeye devam edeceğiz. Savaş esirleri ve genel olarak insan hayatı takas edilemez. AB bu nedenle Yerevan’ın mayın tarlası haritaları vermesini memnuniyetle karşılıyor. ” dile getirdi.

Ayrıca, taraflar Ermeni kültürel mirasının korunması konusuna ve UNESCO misyonunun bölgedeki çalışmalarını sağlamaya yönelik adımlara değindiler.

Kalyurand, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin de ele alındığını, bu ilişkilerde nasıl bir ilerleme sağlanabileceği, ulaşım bağlantılarının açılması, demiryolunun işletilmesi ve ilgili çözümlere kademeli olarak ulaşılmasına yardımcı olacak önlemlerin ele alındığını kaydetti.

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi konusuna ve Viyana’da yapılan özel elçiler toplantısına da değinildi.

Ermenistan, AB’nin önemli bir ortağı olduğunun altını çizen milletvekili “Biz her zaman Ermenistan’ın yanında olup orada yapılan reformlarda katkıda bulunacağız” ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/25/AP-Karabağ/226180