2 YIL SONRA SURP HRİPSİMYANS KİLİSESİ’NİN ÇANLARI YENİDEN ÇALDI

Sarıyer’de bulunan ve yaklaşık 2 yıldır onarımı yapılanSurp Hripsimyans Ermeni Kilisesi’nde çanlar bugün yeniden çaldı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) – Sarıyer‘de bulunan ve yaklaşık 2 yıldır onarımı yapılan

Surp Hripsimyans Ermeni Kilisesi’nde çanlar bugün yeniden çaldı.

Pandeminin başından beri tadilat ve düzenleme çalışmalarının yapıldığı Surp Hripsimyans Ermeni Kilisesi bugün açıldı. Kilisenin tavanına resimler eklendi ve çevre düzenlemesi yapıldı. Kilisenin açılışına Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahak Maşalyan da katıldı. Birçok davetlinin yer aldığı açılışta ayin yapıldı.

45 BÜYÜK RESİM EKLENDİ

Kilise de yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Surp Hripsimyans Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Süme, kilisenin 1848 yılında kurulduğunu hatırlatarak, ‘Doğu Ortodoks Ermeni Kilisesi’dir ve Sarıyer bölgesindeki en aktif kiliselerden biridir. Pandemi döneminde kilisemizi kapattık çünkü ayinlere de kapalıydı. Bu kapatmadan istifade ederek 4 senedir atölye çalışmalarıyla heykeltıraş ve ressam Erol Sarafyan 45 büyük resim yaptı. Bunların hepsini toparladık ve kilise tavanımıza monte ettik” dedi.

KİLİSEMİZE DEĞER KAZANDIRDI

Tavandaki resimlerin eskiden olmadığını belirten Süme, ‘İstanbul’da tavanlarında resim olan Katedral gibi bir kilise ilk kez bu kilise oldu. Allah inşallah öbür kiliselere de böyle bir olay nasip eder. Gayet şık olduğuna inanıyoruz, bu kilisemize bir değer kazandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi katkılarıyla bahçede de bazı çalışmalar yaptık. Ayın 7’sinde oruç dönemimiz başlıyor ve 40 gün sürüyor. Her pazartesi oruç ayini ve yemeğimiz var” ifadelerini kullandı.

DİNLER ARASI KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYORUZ

Ayın 7’sinde oruç dönemlerinin başladığını ve bu süre boyunca her pazartesi oruç ayini ve yemekleri olacağını belirten Süme, ‘Biz burada dinler arası bir köprü vazifesi gördüğümüzü düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde her şey dostluk, barış ve kardeşlik üzerine gelişir, memleketimize Allah zeval vermesin” dedi.

https://www.haberler.com/2-yil-sonra-surp-hripsimyans-kilisesi-nin-canlari-14757925-haberi/