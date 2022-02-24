Seren Serengil ve Arto Fena Kapıştı! Programdan Ayrıldı İddiası

Söylemezsem Olmaz yorumcuları Arto ve Seren Serengil, Hülya Avşar konusunda ayrı düşünce birbirine girdi. Arto, Seren Serengil yüzünden programdan ayrılıyor mu? İşte detaylar…

Söylemezsem Olmaz yorumcuları Arto ve Seren Serengil, Hülya Avşar konusunda ayrı düşünce birbirine girdi. Hülya Avşar’ın yeni aşkı Cemal Güzelci‘nin bir dönem asistanı olduğu Senem Kuyucuoğlu‘nun sevgilisi olduğu öne sürüldü.

Seren Serengil, Senem Kuyucuoğlu’nun cinsel yöneliminin farklı olduğunu söyledi ve erkek sevgilisi olmayacağını belirtti.

ORTAM BİR ANDA GERİLDİ

Arto’nun, Seren Serengil’e Hülya Avşar’a yakın olduğunu söylemesi ve konuyu manipüle ettiğini ima etmesi ortamı gerdi.

“HADDİNİ AŞMA ARTO!”

Seren Serengil “Devamlı aynı şeyleri söylüyorsun. Haddini aşmaya başladın! Arto haddini aşma… Bunu sana söylettirmem. Hülya Avşar’ı neyle suçluyoruz?” diyerek kızgınlığını dile getirdi.

‘İŞİNDEN ETTİ’ İDDİASI

Bu görüntülerden sonra Arto “Son 2 gün” paylaşımı yapınca programdan ayrılacağı iddia edildi. Kulislerde konuşulan iddialara göre Seren Serengil, Arto’yu işinden etti. Arto bu gerilimden sonra Serengil’i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

“BİR LAFA BAKARIM LAF MI DİYE…”

Arto, sosyal medya hesabından Mevlana’nın, “Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek cevabım var. Lakin, bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye!” sözünü paylaştı.

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil kimdir, nereli ve kaç yaşında; Seren Serengil, Türk sunucu, şarkıcı ve oyuncudur. Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi’nde doğdu. Seren Serengil, 50 yaşındadır.

Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu’nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Gazinosu’nda başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil’in ilk albümü Ayrıldık 1991’de piyasaya çıktı ve ana teklisi “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” ile tanındı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır.

En popüler albümü olan Bu Gecenin Hatırına, yalnızca bir klip ile 170.000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup 2006 yılında “Dost Bile Kalamadık”, “İnsan Severse Özler“, “Sen Şansını Kaybettin” ve “Sessiz Telefon” gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce TV programında yer almıştır. 1993’te Emrah’ın “Haydi Şimdi Gel” ve “Töre” şarkılarının video kliplerinde yer aldı. Serengil ve Emrah, Yasak Sokaklar ve Belalım Benim dizilerinde birlikte çalıştı.

Serengil’in 3 Nisan 2009’da eşi Musa Aytun‘dan Stephanie adlı bir kızı dünyaya geldi; ancak altı aylık doğan bebek dört gün yaşatılabildi ve 7 Nisan’da hayatını kaybetti. Serengil, Aralık 2010’da son albümü Ben Adamı Ayrılırken Tanırım’ı çıkardı. Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010 tarihinde galası yapıldı. 2011’de Show TV’de yayınlanan Seren Serengil ile Evlenir Misin? adlı bir sabah programı sundu. 2014’te Cine5’in Kim Ne Derse Desin programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak göründü.

SEREN SERENGİL’İN HASTALIĞI NE?

Seren Serengil, mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanmıştı.

ARTO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1966 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Arto, Ermeni asıllı Türk vatandaşıdır. Babası Artvin doğumlu, annesi Kayserilidir. Özel Şişli Koleji’nden mezun olmuştur. 2010-2013 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde eğitim almıştır.

1997 yılından itibaren sahne almaya başlar ve Televole sayesinde medyatik olur. Magazingündeminde sıkça yer alan Arto, özellikle sivri diliyle tanınır. 2002 yılında “Allahıma Bin Şükür” isimli bir albüm çıkarmıştır. 2003 yılında ise “Emrin Olur” adlı bir albüm çıkarmış, klibinde Ebru Destan, Nefise Karatay, Şenay Akay, Nigar Talibova, Esra Eron gibi isimler oynadı.

2013 yılında ise “Bal Kaymak Yarim” adlı yeni albümünü, 2016’da ise “Hayırlı Olsun” isimli tek şarkılık albümünü çıkardı.

ARTO’NUN GERÇEK ADI NE?

Ermeni asıllı olan Arto’nun gerçek ismi Harutyan Dalga’dır.

https://www.sondakika.com/magazin/haber-seren-serengil-ve-arto-fena-kapisti-programdan-14755194/