Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi başladı

Rusya, Ukrayna’nın doğusuna özel askeri operasyon başlattı. Başkent Kiev’in yanı sıra bir çok kentte art arda patlamalar yaşandı. Çok sayıda ülke müdahaleyi kınadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.

Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.

Rusya’nın askeri operasyonunun Ukrayna’yı rehin alanlara karşı meşru müdafaa olduğunu belirten Putin, Ukrayna vatandaşlarına ayrıca seslenerek, “Bugünkü olaylar Ukrayna ve Ukrayna halkının çıkarlarını ihlal etme arzusuyla değil, Rusya’nın Ukrayna’yı rehin alanlardan ve onu ülkemize ve halkına karşı kullanmaya çalışanlardan korunmasıyla bağlantılıdır.” dedi.

Ukrayna ordusuna “silah bırak” çağrısı

Ukrayna ordusuna da çağrıda bulunan Putin, askerlerin Kiev’in emirlerini yerine getirmemesini istedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın Ukrayna’nın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

Hava savunma sistemleri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik açıklamasını yalanlayarak, ülkedeki hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi, Rus birliklerine direnç göstermemektedir. Ukrayna hava savunma sistemleri etkisiz hale getirilmiştir.” ifadesine yer verildi.

‘Rusya, Belarus ve Kırım’dan saldırı başlattı’

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya’nın Belarus ve Kırım’dan Ukrayna’ya saldırı başlattığını duyurdu.

Kiev’de büyük patlama sesleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.

Kiev’in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı. 24.02.2022

Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna’nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kenti üzerinde savaş jetlerinin sesi duyuluyor.

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna topraklarına askeri operasyonunu kınadı ve ABD’nin Ukrayna’ya desteğini yineledi.

Biden yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin kendisine ulaştığını ve telefon görüşmesinin yeni sona erdiğini belirtti.

“Rus askeri kuvvetlerinin gereksiz ve gayrimeşru saldırılarını kınadım” ifadesini kullanan Biden, bugünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı dahil uluslararası alanda yapılacak kınamalar konusunda Zelenskiy’i bilgilendirdiğini aktardı.

Biden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Zelenskiy benden dünya liderlerini, Putin’in alçakça saldırısına açıkça karşı çıkamaya ve Ukrayna halkına destek vermeye çağırmamı istedi. Yarın (bugün) G7 liderleri ile görüşeceğim, ABD ile ortakları ve müttefikleri Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulayacak. Ukrayna’ya ve Ukrayna halkına destek ve yardım sağlamayı sürdüreceğiz.”

Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ”Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.” dedi.

Zelenskiy, paylaştığı video mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbas’a özel operasyon, Ukrayna’nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirtti.

Ülkesinde pek çok şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktaran Zelenskiy, bu nedenle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini ifade etti.

Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi.

”Ukrayna’nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor””

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ”Putin, Ukrayna’ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna’nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin’i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı .” dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, eli silah tutan herkesi ülkesini savunmaya çağırdı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkesinin tam savunma durumuna geçtiğini belirtti.

Hazır ve eli silah tutabilen herkesi Bölgesel Savunma Merkezlerine çağıran Reznikov, silah edinmek için pasaportun yeterli olacağını ifade etti.

BM Genel Sekreteri Guterres: Bu savaşın bir anlamı yok

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya’nın operasyon kararının genel bir savaşa yol açması durumunda tahminlerde bulunmanın zor olduğunu belirten Guterres, ancak çok sayıda insanın öleceğini, yerinden edileceğini ve geleceğe dair umutlarını kaybedeceğini söyledi.

Guterres, “Açık olan şey bunun sonuçları olacaktır. Ve benim için açık olan şu ki, bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor. Eğer durdurulmazsa Avrupa’da büyük acılara sebep olabilir.” dedi.

Savaşın durdurulması için kendi açısından çağrıda bulunabileceğini aktaran Guterres, ancak Güvenlik Konseyi’nin tüzük tarafından bu durumu ele almak için yetkilendirildiğini hatırlattı.

Rusya, Ukrayna ile Belarus sınırında hava sahasını kapattı

Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta başlayan askeri operasyonun ardından Havacı ve Denizcilere Uyarı (NOTAM) yayınladı.

NOTAM’da yer alan açıklamada, “Silah ve askeri teçhizat kullanımı nedeniyle sivil uçakların uçuşlarının güvenliğine yönelik yüksek tehdit nedeniyle Rusya’nın Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahası kullanımı geçici olarak durdurulmuştur.” ifadesine yer verildi.

BM’de ABD’den Rusya’ya “sınırlarına geri dön” çağrısı

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya’ya sınırlarına geri dönmesi çağrısında bulundu.

Thomas Greenfield, Ukrayna’nın talebi üzerine bu gece New York saati ile 21.30’da acil toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’yı kapsamlı işgalinin yakın olduğunu belirten Thomas Greenfield, “Tehlikeli bir andayız ve tek bir nedenden dolayı, Rusya’dan durmasını istemek için buradayız.” ifadelerini kullandı.

ABD Daimi Temsilcisi, Rusya’ya seslenerek, “Sınırlarına geri dön, birliklerini, tanklarını, uçaklarını hangarlarına geri gönderin ve diplomatlarınızı müzakere masasına yollayın.” diye konuştu.

Rusya’ya karşı Ukrayna’ya tam destek vermeye devam edeceklerini belirten Thomas Greenfield, “Tarih bize bunu söylüyor, BM’deki bu konseyde ve başkentlerimizde bu tehdide direk karış koymalıyız. Ukrayna halkı bize güveniyor. Onları hayal kırıklığına uğratmayalım.” dedi.

AB Ukrayna’da tahliye operasyonları düzenleyecek

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’da saldırılardan etkilenen bölgelerde kendi personeli de dahil olmak üzere tahliye operasyonları yapılacağını duyurdu.

AB’den Putin’e çağrı: Bu savaşı derhal durdurun

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ise sosyal medya mesajında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy​​​​​​​ ile telefon görüşmesi yaptığını, Ukrayna ile dayanışma mesajı verdiğini bildirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı askeri müdahalesini en kuvvetli şekilde kınadığını yineleyen Michel, bugün hem AB Liderler Zirvesi’nin yapılacağını hem de G7 liderlerinin görüşeceğini aktardı.

Michel, bu toplantılarda Rusya’nın yasa dışı eylemlerine karşı yeni adımların görüşüleceğini belirterek “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bu savaşı derhal durdurma çağrısında bulunuyorum.” ifadesini kullandı.

AB’den Rusya Savunma Bakanı Şoygu’ya yaptırım

Avrupa Birliği (AB), aralarında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun da yer aldığı, çok sayıda üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

AB’nin Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle hazırladığı yaptırım listesi, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresindeki kişiler, yaptırım listesinde bulunuyor.

Yaptırım listenin en üst sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yer alıyor.

Putin’le yakın çalışan ve özel kalem müdürü görevini yürüten Anton Vaino da yaptırım listesinde bulunuyor.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/rusyanin-ukraynaya-askeri-mudahalesi-basladi/2511872