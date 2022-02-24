Patrik Bartholomeos’tan Rusya’ya kınama

İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınadı.

İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınadığına dair bir açıklama yaptı.

Ukrayna halkını desteklediklerini ifade eden Patrik Bartholomeos,Ukrayna Kilisesi Başepiskopusu Epifan ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Patrik Bartholomeos, uluslararası hukukun ağır ihlalinden dolayı derin üzüntülerini dile getirirken Rusya’nın, Avrupa’nın bağımsız ve egemen bir devleti olan Ukrayna’ya yönelik bu sebepsiz saldırısını, insan haklarının ihlalini ve her şeyden önce sivillere yönelik vahşi şiddeti kınadığını ifade etti.

Patrik Bartholomeos, tüm devletlerin liderlerine Avrupa kurumlarına ve uluslararası örgütlerine, kritik durumun barışçıl bir şekilde çözülmesine katkıda bulunmaları için çağrıda bulundu.

UKRAYNA KİLİSESİ’NİN BAĞIMSIZLIĞI İSTANBUL İLE RUSYA ARASINDA GERGİNLİĞE NEDEN OLMUŞTU

İstanbul Patrikliği, 2018 yılında Ukrayna’nın Rusya Patrikliği’nden ayrılarak otosefal (bağımsız) bir kilise kurulmasına onay vermişti. Moskova Patrikliği, bu kararın ardından İstanbul Patrikliği ile bağlarını koparma kararı almıştı.

Bu gelişme Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizde yeni bir sayfanın açılması anlamına gelmesi olarak yorumlanmıştı.

https://www.gercekgundem.com/gundem/328189/patrik-bartholomeostan-rusyaya-kinama