Papaz Narek Amiryan: Donetsk ve Luhansk’ta 7-10 bin Ermeni yaşıyor

Ermeni Apostolik Kilisesinin Donetsk ve Luhansk bölgesi ruhani lideri Papaz Narek Amiryan Donetsk ve Luhansk’ta 7 ila 10 bin arasında Ermeni’nın yaşadığını bildirdi.

Amiryan Ermenistan Devlet kanalında yayınlanan “Mülakat” programına verdiği mülakatta şunları söyledi:

“Donetsk ve Luhansk illerinin topraklarının bölündüğü için burada yaşayan Ermeni nüfusun tam sayıyı bilmiyoruz. Ermenilerin çoğu Ukrayna tarafında kaldı yanda kaldı, aynı zamanda birçok Ermeni Rusya’ya taşındı. Buradakı Ermenıler azaldıö ancak 7-10 bin kişi cıvarında olur”, ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/24/Papaz-Donetsk-Luhansk-Ermeni/226070