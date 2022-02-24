Özel temsilciler Viyana’da buluştu

Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini yürüten iki ülkenin özel temsilcileri, Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan, bugün Avusturya’nın başkenti Viyana’da ikinci görüşmeyi gerçekleştirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan’ın, ilişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakereleri ön şart olmadan sürdürme konusundaki uzlaşılarını yinelediğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan’ın bugün Viyana’da bir araya geldiği bildirildi.



Açıklamada, görüşmelerin nihai amacının Moskova’da yapılan ilk toplantıda ifade edildiği üzere, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşmeyi sağlamak olduğunun teyit edildiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca “Bu çerçevede (taraflar) atılabilecek olası somut adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlar ve süreci ön koşullar olmaksızın sürdürme konusundaki uzlaşılarını yinelemişlerdir.” ifadesi kullanıldı.

Ermenistan’dan yapılan açıklamada da “Özel Temsilciler, müzakerelerin nihai amacının, Moskova’daki ilk toplantılarında kararlaştırıldığı gibi Ermenistan ile Türkiye arasında tam normalleşmeye ulaşmak olduğunu teyit ettiler. Bu amaçla karşılıklı olarak atılabilecek olası somut adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundular ve sürecin ön koşulsuz olarak devam etmesi konusunda anlaştıklarını yinelediler” dendi.

Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Kılıç ile Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere, ilk olarak 14 Ocak’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26792/ozel-temsilciler-viyana-da-bulustu