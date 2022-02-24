Kitab-ı Mukaddes Şirketi İzmir’de Yeni Şubesini Açtı

İstanbul’da İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Kitab-ı Mukaddes Şirketi, İzmir Karşıyaka’da bir şube daha açtı.

Resmi açılış, 23 Şubat 2022 Çarşamba sabahı İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec, İstanbul’daki ana şirketin 2003 yılından beri müdürü olan Tamar Karasu, Türkiye Ermeni Patrikhanesini temsilen Kıdemli Peder Dradt Uzunyan ve Peder Şahen Uhanyan, İzmir Anglikan Kilisesi’nin Rahibi James Buxton, Karataş Protestan Kilisesi’nden Pastör Umut Şahin eşliğinde gerçekleşti.

Monsenyör Martin açılış duasını yönetirken Tamar Karasu, Aziz Yuhanna tarafından yazılan İncil sözlerinin birinci bölümünü okuduktan sonra, açılan Kitabevi Başepiskopos tarafından kutsandı.

Tamar Karasu Kitab-ı Mukaddes’in 200 yıllık sürecinin tarihini anlattı: “Amerikan Kitab-ı Mukaddes’in İstanbul’a geliş tarihi olan 1820 yılını baz aldık. Aslında ilk hizmet bu topraklarda İngiliz Kitab-ı Mukaddes temsilcilerinin 1818’de İzmir’e gelmesiyle başladı… İzmir’de varlığımız olmadığı için İstanbul’u baz aldık ama şimdi çok mutluyum ki 1818 tarihinden bahsedebileceğiz çünkü burada da artık bir varlığımız var. Aslında daha önce de vardı, Kitab-ı Mukaddes’ten önce Söz Kitabevi vardı, İzmirliler çok iyi biliyorlar. O da çok güzel hizmet götürüyordu fakat… istediğimiz kadar sürmedi.”

Söz Kitabevi, 1994 yılının sonunda Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde açıldı ve kira çok yükselince 2003’te kapatıldı. İhtiyaçlar çok olduğu için, görevli kişi Kitab-ı Mukkades’ten devraldı ve uzun yıllar tek başına devam etti.

Tamar Karasu :“… Burası, İzmir’de hep hayalimizde vardı ama çok zorluk var. Tüm kiliseyle birlikte bir şeyler geliştirmeli, tek başımıza kaldığımızda yapabileceğimiz bir şey değil. Bizler her zaman bir şey planlarız ama en büyük planlayıcı Tanrı’dır. O doğru zamanda ve doğru şekilde gerçekten mucizelerle pek çok şey gerçekleştirir. Her şey, Mons. Martin’in buraya atanmasıyla başladı..” diyerek sözlerine devam etti.

“2022 Ocak ayında açmayı planlamıştık ama bir şekilde ertelememiz gerekti ve nihayet Aziz Polikarp Bayramı vesilesiyle 23 Şubat açılış günü olarak seçildi” dedi.

Açılışta Peder Drtad, Pastör Şahin ve Almanya’dan Evangelische Karmelmission’dan gelen temsilci kısaca söz aldılar.

Öte yandan, önceki sabah İzmir Aziz Polikarp Kilisesi’nde Kutsal Efkaristiya Ayini Ermeni Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi’nin temsilcileri tarafından sunuldu. Ermeni Kilisesi takvimi ile de Aziz Ğevotyan Şehitleri günü, din adamları bayramı olarak kutlandı. (SAT-7 TÜRK/İZMİR-Nathalie Ritzmann)

22 Şubat 2022 tarihinde, İzmir Aziz Polikarp Kilisesi’nde Ermeni Ortodoks Kutsal

Efkaristiya Ayini Ermeni Patrikhanesinin temsilcileri tarafından sunuldu.

https://haber.sat7turk.com/kitab-i-mukaddes-izmirde-yeni-subesini-acti/