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İran’ın Ermenistan Büyükelçiliği’nden Azerbaycanlı milletvekillere tepki

2022-02-24

İran İslam Cumhuriyeti’nin Ermenistan Büyükelçiliği, Yerevan’daki Gök Camii’ni ziyaret eden ve camiyi “Azerbaycan anıtı” olarak nitelendiren Azerbaycanlı milletvekillere yanıt verdi.

İran’ın Yerevan Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından caminin ve duvarlarındaki tarihi Farsça yazıtların fotoğrafları yayınlandı. İngilizce olarak yapılan yorumda ise şu ifadeleri kullanıldı:

“İran sanatının bir simgesi olan Gök Camii, son otuz yıldır Ermenistan’da yaşayan Müslümanların ibadet yeri ve turistik bir cazibe merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Asırlık yazıtların korunmuş olması çok güzel. Okuyabilir misiniz? ”

ERMENİ HABER AJANSI

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