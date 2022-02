İran’ın Ermenistan Büyükelçiliği’nden Azerbaycanlı milletvekillere tepki

İran İslam Cumhuriyeti’nin Ermenistan Büyükelçiliği, Yerevan’daki Gök Camii’ni ziyaret eden ve camiyi “Azerbaycan anıtı” olarak nitelendiren Azerbaycanlı milletvekillere yanıt verdi.

İran’ın Yerevan Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından caminin ve duvarlarındaki tarihi Farsça yazıtların fotoğrafları yayınlandı. İngilizce olarak yapılan yorumda ise şu ifadeleri kullanıldı:

“İran sanatının bir simgesi olan Gök Camii, son otuz yıldır Ermenistan’da yaşayan Müslümanların ibadet yeri ve turistik bir cazibe merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Asırlık yazıtların korunmuş olması çok güzel. Okuyabilir misiniz? ”

The Blue Mosque, a symbol of Iranian art, has been active again in the last 3 decades as the praying and congregation place of Muslims residing in Armenia and a touristic attraction. A great pleasure that its centuries-old Persian epigraphy has been preserved! Who can read them? pic.twitter.com/CNM9eBZG6O

— IRI Embassy, Armenia (@iraninyerevan) February 23, 2022