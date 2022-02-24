Ermenistan Genelkurmay Başkanı Artak Davtyan, görevinden alındı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vekili Alen Simonyan, Artak Davtyan’ın Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Bunu Ermenistan Cumhurbaşkanlığı resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Kararnamede şu ifadelere yer verildi:
“Anayasanın 133″üncü maddesinin birinci fıkrası ile Askerlik Hizmeti ve Asker Statüsü Kanununun 40’ıncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Başbakanın teklifi üzerine Artak Davtyan’ı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Genelkumay Başkanlığı görevinden almak.”
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