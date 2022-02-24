Ermeni-Türk müzakereleri

Ermeni-Türk müzakerelerini zorlu bir yol bekliyor

Ermenistan ve Türkiye’nin genç ve yaşlı elçilerinin ikinci toplantısının gündemi bilinmiyor.

Analistler, toplantı öncesi Türk tarafıyla müzakere yapılırken dikkatli olunması gerektiği, aşılmaması gereken kırmızı çizgiler olduğunu unutmamaları konusunda uyarıyorlar.

İlki 14 Ocak’ta yapılan ve yaklaşık iki saat süren görüşmelerin ardından Ermenistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları, ilişkileri ön koşulsuz normalleştirme konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Toplantıdan sonra yapılan ana vurgu buydu.

Aynı zamanda Ankara’dan, Azerbaycan ile tüm konuların netleştirildiği ve üzerinde anlaşmaya varıldığına dair açıklamalar var.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu anlaşma olmadan hiçbir anlaşmanın müzakere edilmeyeceğini söyledi.

Akademisyen Ruben Safrastyan’a göre, sadece sonuçlar değil, görüşülmesi gereken konular üzerinde de anlaşmaya varıldı.

Ankara’nın yumuşak güç kullandığını söyleyen akademisyen, Türk tarafının müzakereler sırasında ön koşullar ortaya koyacağını düşünüyor.

Türkolog, Ermeni Soykırımı’nın tanınması, Artsakh meselesi ve Kars anlaşması konusunun bizim için önemli olduğunu öne sürüyor.

Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, parlamentoda hükümetle yaptığı soru-cevap toplantısında, 24 Şubat’ta Viyana’da yapılacak Ermeni-Türk görüşmesinin sonuçlarının, Erivan’ın, Türkiye’nin Antalya Diplomasisine davetini kabul edip etmeme kararını etkileyeceğini söyledi.

Ruben Rubinyan da parlamentoda gazetecilerle yaptığı bir konuşmada, Erivan’ın yaklaşan görüşmelerden, Ermenistan-Türkiye sınırının açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması gibi somut görüşmeler beklediğini açıkladı.

Bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği ise, Türkiye’nin ne kadar yapıcı, ne kadar samimi ve ne kadar hazır olduğuna bağlıdır.

Elçilerin ikinci toplantısından önce, Ermenistan-Türkiye ilişkileri hakkında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Erivan’ın iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde kararlı olması durumunda, Ankara’nın sınırları açabileceği ve diplomatik ilişki kurabileceğini belirtti.

Ancak Ruben Safrastyan, barış hakkında konuşmak için çok erken olduğunu düşünüyor․

Ermenistan Kamu Radyosu