Ermeni hayırsever Andon Arakelyan vefat etti

Ermeni hayırsever iş insanı, eğitim gönüllüsü Andon Arakelyan yaşamını yitirdi.
Silivri’de birçok ihtiyaca katkı sunma gayretini yıllardır sürdüren, özellikle eğitime desteklerini esirgemeyen, sevilen Ermeni hayırsever iş insanı Andon Arakelyan (81) bir süredir corona virüse karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Cenazesi 26 Şubat 2022 tarihinde, saat 13.00’da, Taksim Surp Hovhan Vosgeparan Katolik Kilisesi’ndeki ayinden sonra Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı’na defnedilecek.
Ailesi ve sevenlerinin başı sağ olsun. Nur içinde yatsın.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/24/Ermeni-T%C3%BCrkiye-Andon-Arakelyan/226117
İlk yorum yapan siz olun