Margulies ve mizah: ‘Dur Yolcu, Dur ve İşe!’

Mesut Varlık’ın +Gerçek TV’de hazırladığı “Editörün Defteri” programının konuğu şair Roni Margulies oldu. Margulies mizah-şiir-politika üçgenini pandemi sonrasındaki hayat üzerinden anlattı.

Çok uzun zamandır, edebiyatçılarımız mizahtan neredeyse ellerini çekmiş durumdalar. Roni Margulies, bu koca boşluğun orta yerine İngilizce’nin mizahi-komik-absürt şiir geleneğinden bir antolojik seçkiyle çıkageldi: “Dur Yolcu, Dur ve İşe!”

Roni Margulies’le mizah-şiir-politika ilişkisinden konuşurken elbette laf lafı açtı, Türkiye’nin ve dünyanın son durumu, değişen paradigmalar ve hatta yaşlanmaya, ölüme dahi geldi muhabbet. Editörün Defteri’nde bu hafta durup düşünmek ve işemek zamanı!

İngilizce edebiyatta kesintisiz olarak, bugün de devam eden mizah-absürt-komedi çizgisinin ana nedeni olarak “kendini fazla ciddiye alanlarla dalga geçme” refleksi olduğunu işaret eden Margulies, Türkçe edebiyatta neredeyse son ismin Neyzen Tevfik olmasının ve sonrasında bu tavrın giderek yok olmasının dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Elbette, yüzyıllardır mizahi şiirler yazan İngilizlerin başına hiçbir şey gelmeyişinin yanı sıra bugün eski politikacılar hakkında dahi mizahi şiir yazılacak olsa neler olabileceğinin tahmin edilebilir olmasının etkisi bu durumda çok büyük.

Türkiye’de yaşayan bir şair, bir komünist ve bir Yahudi olarak Roni Margulies ise dünyayı değiştirmek ve edebiyat ilgisinin yanı sıra ölümlülük-geçicilik temasının peşinde olduğunu belirtiyor. Bugünse Rosa Luxemburg’un “ya sosyalizm ya barbarlık” ünlemesinin bugün, daha önce hiç olmadığı kadar yakıcı bir gerçeği ifade ettiğine dikkat çekiyor.

Roni Margulies, artık dünyanın ancak gençler tarafından bu çivisi çıkmış halinden çıkabileceğinin altını çiziyor. Üstelik “Bugün devrimci olmayan bir genç gerizekalı olmalı” diyecek kadar bunu vurguluyor.

“Editörün Defteri” yeni bir kültür, sanat, edebiyat programı. Yeni gelişmeler, yeni yayınlar, sorunlar, tartışmalar… Editörün, çalışırken kenara aldığı notları hazırlayan ve sunan; Mesut Varlık.

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