Paşinyan-Putin telefon görüşmesi

Başbakan Paşinyan, Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İki lider 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 16 Kasım 2021 tarihli üçlü açıklamalarda varılan anlaşmaların uygulanmasını görüştü.

Rusya Federasyonu Başkanı, baharda Ermenistan Başbakanını Moskova’ya resmi bir ziyarette bulunmaya davet etti.

Ermenistan Başbakanı da Vladimir Putin’i Ermenistan’a davet etti.

Muhataplar ayrıca Rusya-Ukrayna ilişkilerindeki durumu ve bölgesel güvenlik konularını da ele aldılar.

Ermenistan Kamu Radyosu