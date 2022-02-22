Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan: Fatih yeni bir meydan kazanmış olacak

UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan “Kara Surları Koruma Alanı’nda kalan Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın tarihi ve kültürel değerini ortaya çıkarmak için başlatılan Kentsel Tasarım Yarışmasıyla ilgili Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında konuşan Başkan M. Ergün Turan, “Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın tarihi ve kültürel değerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediğimiz bu yarışma ile Fatih yeni bir meydan kazanmış olacaktır” dedi.

Semra DEMİR / Osman BAKIR – İSTANBUL (DHA)

“FATİH, TARİHÎ VE KÜLTÜREL ÖNEMİNİ GÜNÜMÜZDE DE KORUMAKTADIR”

Basın toplantısında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatih İlçesi, dünyanın en önemli şehirleri arasında çok kültürlü ve katmanlı yapısıyla İstanbul’un kalbi niteliğindedir. Arkeolojik araştırmalar şehrin geçmişinin Neolitik çağa kadar indiğini göstermektedir. Asırlar boyunca kadim uygarlıklara ve büyük imparatorluklara ev sahipliği yapan, “şehirlerin ecesi” ve “sultanlar şehri” gibi tasvirlerle yüceltilen İstanbul’un özünü Fatih ilçesi teşkil etmektedir. Tarihte çok büyük misyon üstlenmiş imparatorlukların başkentinden günümüze pek çok kültürel miras ögesi ulaşmıştır. Bu miras ile her dinden yapının bir arada bulunduğu ender bir yerleşim hâline gelen Fatih, tarihî ve kültürel önemini günümüzde de korumaktadır” ifadelerini kullandı.

“KARA SURLARI MİLLET BAHÇESİ PROJEMİZİN BAŞLANGIÇ NOKTASI OLACAK”

Başkan Turan sözlerine şöyle devam etti:

“İmparator I. Konstantin’in Roma’nın yeni başkenti ilan ederek mamur ettiği İstanbul, Sultan II. Mehmed’in fethiyle birlikte altın çağına ilk adımını atmıştır. Böylece Hristiyan mabetlerinin yanına Müslüman yapıları eklenmeye başlanmış ve zamanla Yeditepeli şehrin o muhteşem silueti ortaya çıkmıştır. Bu kadim şehrin kültürel mirası korunurken; canlılığını sürdürebilmesi, gelişerek yaşamaya devam etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu öneme binaen şehrin kültürel mirasını korumak ve görünür kılmak için Fatih’e yeni kamusal mekânlar kazandırma ve bu mekânları katılımcı bir yaklaşımla tasarlama gayretindeyiz. Bu yaklaşımla İstanbul Kara Surları çevresindeki çarpık kentsel dokunun ortadan kaldırılması ve bu alanın açık ve yeşil alan olarak kente kazandırılması amacıyla Kara Surları Millet Bahçesi projemiz kapsamında TOKİ iş birliği ile yaklaşık iki yıldır yoğun olarak kamulaştırma çalışmaları yürütmekteyiz. Yarışmaya konu alan, Kara Surları gibi tarihigüzelliklerimizin ortaya çıkarıldığı, bölgenin güvenli hâle getirildiği ve kentin donatı ihtiyacının karşılandığı Kara Surları Millet Bahçesi projemizin başlangıç noktası olacaktır. Yarışma alanı, İstanbul Kara Surları çevresi için ortaya koyduğumuz bütüncül bakış açısının bir parçasıdır. ”

“ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE MAZHAR OLACAK BİR PROJE ORTAYA ÇIKACAKTIR”

Turan açıklamasının devamında, “Fatih’te Sultanahmet, Süleymaniye ve Zeyrek ile birlikte UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve “Kara Surları Koruma Alanı’nda kalan Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın tarihi ve kültürel değerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediğimiz bu yarışma ile Fatih yeni bir meydan kazanmış olacaktır. İnanıyorum ki, “İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması” sonucunda bölgeye yakışan, hem Fatihlilerin hem de Fatih’e dışarıdan gelen ziyaretçilerin beğenisine mazhar olacak bir proje ortaya çıkacaktır. Bütün katılımcıları şimdiden tebrik ediyor, yarışmanın ilçemiz adına doğuracağı güzel sonuçları merakla bekliyorum” dedi.

10 Ocak’ta başlayan başvurular 10 Mayıs 2022 tarihinde son bulacak. 6 Haziran 2020 tarihinin sonuçları açıklanacak. Birincilik ödülü 125 bin TL, ikincilik ödülü 100 bin TL ve üçüncülük ödülü 80 bin TL olarak belirlendi.

https://www.dha.com.tr/gundem/fatih-belediye-baskani-ergun-turan-fatih-yeni-bir-meydan-kazanmis-olacak-2028161