Ermeni büyükusta Levon Aronian, Duda’yı yenilgiye uğrattı

Levon Aronian (ABD), The Airthings Masters online satranç turnuvasının üçüncü gününe galibiyetle başladı.
9. turda Ermeni büyük usta, Polonyalı Jan-Krzysztof Duda’yı siyahla mağlup etti ve şu anda 15 puanla 6. sırada.
Turnuva ön eleme turuna 16 satranç oyuncusu katılıyor, 15 tur yapılacak. 8 en iyi satranççılar çeyrek finalde mücadeleye devam edecek. Galibiyet için 3, beraberlik için 1 puan verilir.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/22/Ermeni-b%C3%BCy%C3%BCkusta-Levon-Aronian-Duda/225881
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