Ermeni büyükusta Levon Aronian, Duda’yı yenilgiye uğrattı

Levon Aronian (ABD), The Airthings Masters online satranç turnuvasının üçüncü gününe galibiyetle başladı.

9. turda Ermeni büyük usta, Polonyalı Jan-Krzysztof Duda’yı siyahla mağlup etti ve şu anda 15 puanla 6. sırada.

Turnuva ön eleme turuna 16 satranç oyuncusu katılıyor, 15 tur yapılacak. 8 en iyi satranççılar çeyrek finalde mücadeleye devam edecek. Galibiyet için 3, beraberlik için 1 puan verilir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/02/22/Ermeni-b%C3%BCy%C3%BCkusta-Levon-Aronian-Duda/225881