BÜYÜKELÇİ SERDAR KILIÇ PATRİKHANE’YE NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU

Türkiye Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Sayın Serdar Kılıç 22 Şubat 2022, Salı, saat 14:00’de Patrikhane’ye nezaket ziyaretinde bulunarak Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri ile görüştüler. Bu ziyaretinde Sayın Büyükelçiye Dışişleri Bakanlığı Kafkasya Orta Asya Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Sayın Ayşe Uzer eşlik etti. Görüşmede Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan ile Patrik Hazretleri’nin Asistanı Peder Şirvan Mürzyan da hazır bulundular.

Görüşme esnasında Sayın Büyükelçi Ermenistan temsilcisi Ruben Rubenyan ile olan ilk görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, normalleşme sürecinin karşılıklı atılacak sağlam adımların iki ülke arasında olumlu yönde gelişmelerin kaydedilmesine zemin hazırlayacağından ümitvar olduklarını belirttiler.

Patrik Hazretleri bu ziyaretten memnun olduklarını, üstlenmiş oldukları diplomatik misyonun başarılı olmasını canı gönülden dilediklerini belirttiler. Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini desteklediklerini, nihayetinde varılacak iyi komşuluk ilişkilerinin sadece iki ülke insanları için değil, bölge ülkeleri için de bir barış, huzur ortamı sağlayacağını, bölgesel ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere yol açacağını vurguladı.

Büyükelçi Serdar Kılıç bu görüşme imkanını sağladıkları için Patrik Hazretleri’ne teşekkür ederek, Patrikhane’den ayrıldılar.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/