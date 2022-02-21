Larisa Alaverdyan: Azerbaycan, Doğu Ermenistan’daki Ermeni Soykırımı’nı sona erdirmek için kuruldu

Doğu Ermenistan’da Ermeni Soykırımı’nı sona erdirmek için kurulmuş bir devletle Azerbaycan’la karşı karşıya olduğumuz anlaşılmalıdır. Bunu 19 Şubat’ta Ermenistan’ın ilk ombudsmanı, insan hakları savunucusu Larisa Alaverdyan dile getirdi.

Ona göre Azerbaycan sadece Artsakh Ermenilerine karşı savaşmıyor, aynı zamanda genel olarak Ermenileri yok etme politikası izliyor.

Alaverdyan, “Ama başarılı olamayacaklar. Dünyanın en medeni halklarından birini nasıl kurtaracağımızı düşünmeliyiz ve bunun milliyetçilikle hiçbir ilgisi yok.” ifadelerini kullandı.

Alaverdyan, Azerbaycan’ınErmeni Soykırımı konusunda tutarlı bir politikası izlediğini dile getirerek, Azerbaycan’da milli bayram günlerinin bile Ermenilere yönelik yapılan soykırım günleriyle çakıştığını kaydetti.

“Azerbaycan bizimle kuralsız savaşırken biz “Marlezon balesinin ikinci bölümünü” gerçekleştiriyoruz. 1998’de Azerbaycan’da oldum ve ‘Şehid bulvarındaki’ mezar taşlarında ölenler tarafından kaç Ermeni’nin öldürüldüğünü gösterdiğini gördüm.” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu