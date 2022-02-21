İranlı sporcuların katılımıyla Kar voleybolu Avrupa turu Kahramanmaraş’ta başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu bugün oynanan 6 maçla start aldı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu koordinesinde düzenlenen turnuvaya 16 ülkeden 19’u erkek, 8’i kadın olmak üzere toplamda 27 takım katıldı.

Turnuvaya katılan ülkeler arasında Türkiye, Belçika, Kanada, Fransa, Macaristan, İtalya, Litvanya, Polonya, Romanya, Ermenistan, Rusya, İsviçre, İran, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Cebelitarık yer aldı.

Bölgenin yükselen değeri Büyükşehir Belediyesi Yedikuyular Kayak Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya vatandaşlar da ilgi gösterdi. 19 Şubat Pazar günü (yarın) düzenlendi.

Erkekler kategorisinde 2 kortta oynanan ve kıyasıya geçen ilk gün müsabakalarında alınan sonuçlar ise şu şekilde; İran 2-0 Romanya, Romanya 2-0 Cebelitarık, Cebelitarık 0-2 Rusya, İran 0-2 Macaristan, Rusya 2-0 İran, Macaristan 2-1 Romanya.

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IRNA