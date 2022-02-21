Hiç olmazsa mıcır dökün!

Eren Aka

Ordu’nun Fatsa ilçesinde esnaflık yapan okurlarımızdan tek kadın girişimci de dükkânının önündeki yolun çamur içerisinde olmasından dolayı kepenk kapatma noktasına geldi.

Ordu’nun Fatsa ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, Şehit Muhittin Akyol Sokak’ta esnaflık yapan okurlarımızdan Birben Özel, “Yaklaşık üç yılı aşkın süredir bir kadın girişimci olarak Fatsa halkına alanımda tek kadın işletmeci olarak elimden geldiğince en güzel, en kaliteli şekilde hizmet vermekteydim. Fatsa’nın en eski sokağında bir çıkmaz sokakta başladığım iş hayatıma dediler ki ‘Kim gelir gider buraya, biraz daha işlek bir yerde olsa iyi olur.’ Ama öyle olmadı, aksine her gelen çok sevdi ve müdavimlerimiz oldu.

‘Müşteriler gelmiyor’

Kısacası, çok sevildik. Çok sevdik müşterilerimizi. Her şey çok güzel ilerliyordu kaldı ki pandemi de bile bırakmadı bizi misafirlerimiz. Gelelim bundan sonrasına.

Eylül ayında yıllardır akıllara gelmeyen sokaklar akıllarına geldi ve dediler ki altyapı yapalım. Tabii ki şehircilik düzen tertip önemli şeyler söz konusu olan yerler hele ki şehrin ortasıysa. Memleketimde ıs yeri açıp hizmet ettiğim için mutlu ve gururluyum fakat artık sabır kalmadı.

Müşterilerim o yollara gelmek istemedi ve benden özür dilediler. Bana üzülmeye başladılar. Bu zamana kadar gerekli bütün yerlere başvurdum, bir işletmeci olarak elimden geleni yaptım iş yerim ve müşterilerim için ama olmadı. Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi ile başlayan hikâyem Valilik, Cimer, Kaymakamlık ve de tabii ki Fatsa Belediyesi.

Çok sevdiğim iş yerimi maalesef elimden bir şey gelmediği ve sahip çıkılmadığı için kapatma kararına kadar geldim. Fakat bana beş aydır bütün bunları yaşatan kim varsa ve hiçbir şekilde işimi kolaylaştırmak adına bir şey yapılmadığı için hakkımı asla helal etmiyorum.

Çünkü zararım çok fazla. Çok sevdiğim işimi bırakmak istemiyorum ve ben yine hizmet sektöründe var olmak istiyorum fakat Fatsa’da bu mümkün olmuyor. Tüm kurumlar, odalar, dernekler, hiçbiri ilgilenmiyor kulağının üstüne yatıyor” dedi. Fatsa Belediyesi konuyla ilgili nasıl bi açıklama yapacak bekleyip göreceğiz.

‘Hem kendi canlarını hem trafiği tehlikeye sokuyorlar’

İstanbul Kadıköy’de yaşamakta olan bir okurumuz, “E-5 yan yolda üst geçidi kullanmayan yayalar hem kendi canlarını tehlikeye atıyorlar hem de trafiği tehlikeye sokuyorlar. Büyükşehir Belediyesi bu tip noktaları telle kapatıyor, yayalar yola çıkmasın diye. Buraya da tel çekilmesini istiyoruz. Yayalar bir anda önünüze atlıyor. Hemen üst taraf üst geçit ancak burada bariyer arası açık olduğu için yayalar üst geçidi kullanmıyor” dedi. Okurumuzun bu isteğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine iletmiş olalım.

Muğla’da üretilip 25 şehre pazarlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin alım garantisi verdiği ve tamamını kadınların oluşturduğu Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 25 milyon süs bitkisi üretildi. Üretilen çiçekler Muğla dışında 25 ile pazarlanmaya başladı. Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği, Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 2015 yılında alım garantili süs bitkisi üretimine başlandı. Üç sera ile başlanan projede sera sayısı 27’ye ulaşırken üretici kadın sayısı 60’a yükseldi. 27 serada bu güne kadar 25 milyon adet süs bitkisi üretimi gerçekleştirildi.

Muğla’da üretilen süs bitkilerine en büyük talep turizm merkezlerinden geliyor. Turizm merkezlerinde bulunan oteller, restoranlar başta olmak üzere birçok işletme süs bitkilerini Muğla’dan alıyor. Süs bitkileri sadece turizm merkezlerinde değil illerin ve ilçelerin meydanlarını, parklarını ve bahçelerini de süslüyor. Yapılan bu girişimler sonucunda kooperatif üyesi kadınların gelirlerinde ciddi miktarlarda artış yaşanırken, üretimin artması nedeniyle üreticilerin yüzü gülüyor.

Koza Çocuk Akademi’ye yoğun ilgi

Osmangazi Belediyesi tarafından ‘Geleceği Şansa Bırakmıyoruz’ düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri’nde, çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor. Hüdavendigar ile Demirkapı Bilgi Evleri’nde hizmette olan Koza Çocuk Akademi’de yetişen çocuklar, önemli gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklerle farkındalık kazanıyor. İkinci dönemlerine dolu dolu başlayan 4-5 yaş arasındaki 180 öğrenci, alanında uzman kişiler eşliğinde el ve göz koordinasyonlarını destekleyen oyunların yanı sıra robotik kodlama, bilimsel deneyler ile değerler eğitimi de alıyor.

Seyhan’da hedef ‘Engelsiz bir yaşam’

“Daha çağdaş ve yaşanabilir bir Seyhan” hedefiyle, kentte yaşayan yurttaşların yaşam kalitesini yükseltmeye çalışan Akif Kemal Akay yönetimindeki Seyhan Belediyesi, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha etkin katılımı sağlamak için engelleri kaldırmaya devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, geride kalan 2021 yılında engelli vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, ihtiyaç sahibi engellilere ihtiyaçları olan donanımları ulaştırıp, toplumsal yaşama katılımlarının önündeki engelleri kaldırdı.

2021 yılında ihtiyaç sahibi engellilere 178’ü manuel, 114’ü akülü, olmak üzere 292 tekerlekli sandalye, 50 görme engelli bastonu, 20 yürüteçle destek olan Seyhan Belediyesi, özel bakıma ihtiyacı olan 75 kişiye hasta karyolası, ihtiyaç sahibi 5 kişiye şişme hasta yatağı, 10 kişiye klozetli tekerlekli sandalye ve 901 hasta alt bezi yardımında da bulundu.

UNESCO Dünya Mirası’nda yerini aldı

Midyat Belediyesi tarafından, Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 30 Nisan 2021’de eklenen Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi (Yoldath Aloho), Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesinin daimi listeye de kabul edilmesi için adaylık dosyası hazırlandı.

Düzenlenen törende konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçenin geçmişten günümüze bağrında birçok medeniyeti barındırdığını belirterek, “Kadim kentimizin tüm dünya tarafından tanınmasını sağlayacağız. 2020’de başladığımız UNESCO Dünya Kültür Mirası başvurusu için oluşturduğumuz, akademik kurul, danışma kurulu ve teknik kurul ile koordineli, hummalı bir çalışma neticesinde, yapıların tarihi, kültürel ve mimari üstünlüklerini araştırdık. Oluşturduğumuz uzman ekiplerle teknik inceleme gezileri yaptık. Midyat ve çevresindeki kilise ve manastırlar üzerinde çalışma yapılmasını kararlaştırdık. Bu yapıların dünyada benzersiz yapılar olduğu ortaya çıktı. Çalışmalar neticesinde başvurumuzu Kültür ve Turizm Bakanlığına yaptık. Başvuru dosyamız Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından incelenip onaylandıktan sonra 15 Nisan 2021’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Paris Ofisi’ne gönderildi. İncelenen dosyamız uygun görülerek, 30 Nisan 2021’de 9 eser Dünya Miras Geçici Listesi’ne dahil edildi” diye konuştu.

Sen Sor Başkan Yanıtlasın

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz…

Milliyet Gazetesi