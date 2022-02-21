HDP’den TBMM’ye Kürtçe önerge: Türkiye’deki anadillere dair komisyon kurulmalı

HDP’nin Kürtçe verdiği önergede Türkiye’de yaşayan tüm halkların anadilinde eğitim alması için Meclis’te komisyon oluşturulması talebinde bulunuldu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Türkiye’deki anadillere dair Meclis Araştırma Komisyonu’nun kurulması için TBMM’ye Kürtçe önerge verdi.

HDP’li Nuran İmir, Meclis Başkanlığı’na sunduğu Kürtçe araştırma önergesinde, başta Kürtler olmak üzere Türkiye’de yaşayan tüm halkların anadilinde eğitim alması için Meclis’te araştırma komisyonu oluşturulması gerektiği vurgulandı.

‘MECLİS’TE ACİLEN ANADİL KOMİSYONU KURULMALI’

Kürtçe yazılan önergede, Kürtler ve diğer halklara yönelik inkar ve asimilasyon politikalarının Osmanlı’dan bu yana devam ettiği ifade edildi. Asimilasyon siyasetinin İttihat ve Terakki döneminde açıkça yapıldığını ve Kürtleri “Türkleştirme” politikasının hedeflendiği kaydedildi. Önergede, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda bu politika sistematik olarak bugüne kadar sürdü. Tüm bu baskı ve asimilasyon politikalarına karşı Kürtlerin yaşadığı kentlerde halkın yüzde 60,7 Kürtçe konuşup, yazabiliyor. Bundan kaynaklı Meclis’te acilen anadilleri araştıracak bir komisyon kurulması gerekir” denildi.

İmir’in verdiği Kürtçe Meclis Araştırma önergesinde şunlara yer verildi: “Divê di serî de ji bo Kurdan, ji bo hemû gelên ku li Tirkiyeyê dijîn rê li perwerdehiya bi zimanê dayîkê bê vekirin. Ez dixwazim li gorî xala 98’an a Destûra Bingehîn û xalên 104 û 105’an ên rêziknameyê, komisyoneke lêkolînê ya zimanê dayîkê ji hêla meclîsê ve bê avakirin.”

KANUN TEKLİFİ

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise, 21 Şubat Tarihinin Anadil Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi verdi. Teklifin gerekçesinde dilin önemi vurgulanarak, “21 Şubat gününün Anadil Günü olması ve öncelikle okullarda sonrasında da bütün kurumlarda günün anlam ve önemine binaen çalışmalar yürütülmesi için bu kanun teklifi hazırlanmıştır” diye belirtildi. (MA)

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